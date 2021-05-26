Международный книжный салон впервые открыли на Дворцовой

Книжный салон будет работать на Дворцовой до 29 мая. Фото: Предоставлено организаторами

На несколько дней Петербург превратился в настоящую литературную столицу России. В шестнадцатый раз в городе открыли Международный Санкт-Петербургский Книжный салон. Впервые его проводят в самом сердце Культурной столицы - на Дворцовой площади. 26 мая на главной сцене, которую здесь установили, состоялось официальное открытие фестиваля. Поздравить петербуржцев с литературным праздником приехали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор города Александр Беглов, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

– Уверена, что всех нас объединяет любовь к литературе, русскому языку, к нашей великой культуре, - обратилась к гостям Валентина Матвиенко. - Каждый найдет здесь что-то по душе - книжную новинку, встретится с автором, единомышленниками.

Поздравить петербуржцев с литературным праздником приехала и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Фото: Предоставлено организаторами

Пропустить такое важное событие петербуржцы, конечно, не могли. Людей, несмотря на будний день и моросящий дождь, было много. Для комфорта и удобства гостей организаторы обустроили шатер. Для капризного Петербурга - беспроигрышный вариант! Здесь свою продукцию представили сотни издательств, среди которых и «Комсомольская правда». Гости неспешно знакомились с представленной литературой, активно ее покупали.

Татьяна Устинова на мероприятии не расставалась со своим питомцем. Фото: Предоставлено организаторами

- Как человек, который любит книги, для которого они очень важны, конечно, ждал открытие Книжного салона. Пока прогуливаюсь, смотрю, что здесь есть, - признался вице-губернатор города Борис Пиотровский, которого мы встретили на Дворцовой. - Любимых литераторов у меня нет. Но когда мы говорим о петербургских писателях, то на ум сразу приходят Водолазкин и Аствацатуров.

Все основные мероприятия Книжного салона на этот раз решили проводить в Главном штабе Эрмитажа. Фото: Предоставлено организаторами

Немало людей собиралось у стенда петербургского библиотечного общества. Гости с удовольствием записывались в городские библиотеки. Те, кто утомился, отдыхали на диванах в шатре или на скамейках с зонтиками на улице. Их установили напротив главной сцены. Но это еще не все! Все основные мероприятия Книжного салона на этот раз решили проводить в Главном штабе Эрмитажа. А их в этом году более 200. Это мастер-классы, дискуссии, лекции, круглые столы, встречи с писателями. В первый день творческую встречу провела Татьяна Устинова, а Дмитрий Быков презентовал свою книгу «Истребитель» о летчиках.

Billy's Band выступили на сцене. Фото: Предоставлено организаторами

Позаботились на фестивале и о юных читателях. Им обустроили большую детскую площадку. С самого утра до вечера ребята слушали лекции, встречались с писателями, читали, рисовали. Если учитывать, что такая разнообразная программа будет и в ближайшие три дня, то родители могут брать своих чад и смело ехать на фестиваль. Никому соскучиться точно не дадут!