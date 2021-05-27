Связанный труп мужчины с веревкой на шее нашли в Петербурге

Труп мужчины в позе эмбриона с веревкой на шее нашли в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге нашли труп мужчины, закопанный в землю. Днем в среду, 26 мая 2021 года, оперативники МВД проводили операцию по розыску, которая закончилась неожиданной находкой. В Приморском районе, рядом с жилым домом на 1-й Утиной улице они откопали связанное тело.

- Тело находилось в земле у дома 1, литера А, по 1-й Утиной улице. При осмотре стало понятно, что это труп мужчины азиатской внешности, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

При первом взгляде полицейские поняли, что дело связано с убийством. Ноги трупа были привязаны к туловищу, а шея обмотана веревкой. Проверка показала, что убитый - 24-летний гражданин Таджикистана, который работал в Петербурге на заводе.

Труп направили в морг для установления причин смерти. Следственный комитет по Приморскому району возбудил уголовное дело об убийстве.

Видеонаблюдение на территории, где был обнаружен труп, отсутствует. Сейчас силовики проводят следственные мероприятия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Труп мужчины с оторванными кистями рук нашли под Петербургом

Рядом с телом лежала лопата и зажженный фонарик (подробности)

«Два дня разгребали мусор»: В захламленной квартире в Санкт-Петербурге нашли труп мужчины

Сколько тело пролежало под вонючими завалами - неизвестно (подробности)

Расчлененный труп в мешке нашли у яхт-клуба в Санкт-Петербурге

Останки выловили из Финского залива рядом с «Лахта Центром» (подробности)