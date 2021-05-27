"Была как в бреду": Петербургская пенсионерка отдала 1,3 млн рублей "целительнице", чтобы спасти сына от сглаза

"Целительницы" обманула петербургскую пенсионерку на 1,3 млн рублей Фото: принтскрин видео.

Полиция Санкт-Петербурга задержала "целительницу", которая зарабатывала продажей одежды на Апраксином дворе, а также магическими обрядами. Жертвой женщины стала 76-летняя жительница Ломоносова. Пенсионерка два месяца приносила обманщице деньги, которая пугала ее сглазом. Но когда та предложила продать квартиру, чтобы "спасти" сына, обратилась в полицию. Заявление поступило 24 мая 2021 года.

- Я искала корпус больницы в Учебном переулке и обратилась к прохожей женщине за помощью. Она мне помогла и попросила денег на еду. Потом посмотрела на меня и говорит: "У вас есть сын". Я удивилась, как она узнала, - рассказала старушка в полиции.

Роковая встреча произошла в апреле этого года. Поймав пенсионерку на "крючок", женщина начала запугивать ее тем, что на ее сыне находится порча и вскоре его может парализовать. Но его можно спасти с помощью серии обрядов на деньгах. Разумеется, как пояснила целительница, одного раза не будет достаточно.

Женщина убедила старушку, что ее сын в опасности и необходимо провести ряд обрядов Фото: принтскрин видео.

- Мы обменялись телефонами, я ей дала какую-то сумму денег. Потом лежала в больнице, она мне позвонила и сказала, чтобы я срочно выписывалась, иначе меня оттуда вынесут. Я конечно испугалась и ушла из больницы. Затем она снова начала звонить, и все так закрутилось, я даже не поняла. Как в бреду, - рассказала пенсионерка.

Женщина-маг регулярно звонила пенсионерке, назначая все новые и новые встречи, которые происходили, как правило, у метро Владимирская. Она рассказывала, что носит деньги в монастырь, где отмаливает ее сына. Старушка же в это время отдала ей все свои сбережения, начала занимать у подруг и родственников. Когда деньги закончились, мошенница убедила свою жертву взять кредит в 290 тысяч рублей и даже помогла для этого найти подходящий банк.

Когда и этого оказалось недостаточно для снятия сглаза, "целительница" предложила женщине продать квартиру, при этом убеждая пенсионерку, что деньги – не главное. В общей сложности пожилая петербурженка передала за магические обряды 1,3 миллиона рублей и только после этого обратилась в полицию.

25 мая полиция задержала 49-летнюю представительницу кочевого народа. В Петербурге она торговала одеждой на "Апрашке". Ранее она привлекалась к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Целительнице грозит до 10 лет тюрьмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двух лже-целительниц задержали в Санкт-Петербурге

Женщины разыгрывали перед своими жертвами спектакль, рекламируя свои "магические" способности (подробности)

Лже-целительница заработала миллион рублей на обрядах для доверчивых петербуржцев

Представительницу кочевого народа задержала полиция (подробности)