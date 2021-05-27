На видео попал момент аварии с автобусом, заехавшим на столб в Петербурге

Момент аварии автобуса со столбом в Петербурге попал на видео / Фото: Прокуратура СПб

Жуткая авария произошла в Санкт-Петербурге в 10 часов утра 27 мая 2021 года. На Ленинском проспекте автобус буквально влетел на фонарный столб, расположенный на автобусной остановке. Момент необычного ДТП попал на видео.

- По предварительным данным, сегодня около 10 часов утра на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб. В результате ДТП пострадал водитель автобуса, кондуктор и трое пассажиров, - рассказали в ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На кадрах видно, что автобус заскочил на поребрик, а после в одно мгновение оказался на столбе. Причем передняя часть, где находится водительская кабина, повисла в полутораметрах над землей.

В результате аварии водителя зажало в сиденье. Сейчас сотрудники МЧС пытаются его вызволить. Остальным пострадавшим уже оказывается помощь.

Прокуратура организовала проверку ЧП.

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