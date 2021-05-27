Ребенок и двое взрослых погибли в жестком лобовом ДТП с фурой на трассе "Кола" под Петербургом

Смертельное лобовое ДТП с фурой произошло на трассе "Кола" под Петербургом / Фото: ФКУ Упродор

Жесткая, смертельная авария произошла на трассе "Кола" под Санкт-Петербургом. Около двух часов дня в четверг, 27 мая 2021 года, в районе поседения Дусьево "лоб в лоб" столкнулись грузовой автомобиль Scania и Toyota RAV4. Погибли сразу три человека, среди них ребенок. Подробности о трагедии рассказали в ФКУ Упрдор Северо-Запад.

- На 86 километре федеральной дороги Р-21 "Кола" в районе поседения Дусьево произошло лобовое столкновение грузового автомобиля Scania и Toyota RAV4. В результате ДТП погибло три человека, в том числе ребенок, находящиеся в легковом автомобиле. Пострадал один человек - женщина, - рассказали в дорожном предприятии.

Погибли три человека, в том числе ребенок. Еще одну женщину госпитализировали / Фото: ФКУ Упродор

На данный момент в связи с аварией сильно затруднено движение по трассе в Кировском районе Ленинградской области - затор в оба направления. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, скорая, представители обслуживающей дорогу подрядной организации.

- Причины и обстоятельства произошедшего будут устанавливать правоохранители, - добавил источник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Автобус влетел на фонарный столб в Петербурге, водителя зажало в кабине

Минимум пять человек пострадали (подробности)

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге увеличилось до шести человек

Двое из них находятся в очень тяжелом состоянии (подробности)