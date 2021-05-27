«Разделяй и перерабатывай»: петербуржцы добегут до необычного музея.

Дышать полной грудью, да ещё и чистым воздухом — участники Зелёного Марафона попробуют добиться и того, и другого. В этом году забег, который проходит вот уже в 9 раз, призван привлечь внимание к вопросам окружающей среды. На стартовую линию участники выйдут 5 июня — зарегистрироваться на мероприятие можно будет через приложение. А на финише увидят презентацию еще одного интересного проекта — частного «Музея «PRO Мусор».

Нет, это не выставка поделок из пластиковых бутылок и палок, а масштабная инсталляция. Она приурочена ко Всемирному дню защиты окружающей среды. Посетители смогут увидеть все этапы жизни отходов: от их рождения до переработки. Официально же «Музей «PRO Мусор» откроется 17 июля на территории МЕГА Дыбенко. А накануне пройдёт летняя ЭКО-ярмарка, прийти на которую сможет любой желающий.