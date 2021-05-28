В Петербурге выбрали лучшего печника

Участники конкурса должны были сделать камин за три дня. Фото: Андрей КИСЛЯК

ПЕЧНИКИ НУЖНЫ

Если вы думаете, что печник - профессия устаревшая и мало кому нужная, то сильно ошибаетесь. Мы побывали на отборочном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» и лично в этом убедились.

- Печное дело сегодня очень востребовано, - говорит председатель Гильдии печников Санкт-Петербурга и Ленобласти Андрей Бовыкин. - Многие горожане имеют дачи, загородные дома и предпочитают делать там печное отопление или устанавливать камины, так что работы нам прибавилось. Многие работают только по рекомендациям.

Однако стать печником может не каждый. В этой профессии место вдумчивым, терпеливым людям с хорошей фантазией и задатками скульптора. В конкурсе печного мастерства в Петербурге участвовали семеро мастеров с подмастерьями. За три дня они должны были сделать камин - качественный и красивый, а также продемонстрировать знание теории, ответив на вопросы теста. Кстати, состязались не только опытные мастера, но и начинающие. Команда индустриально-судостроительного лицея провела мастер-классы по банным мини-печам. Самую высокую оценку профессионального жюри получил печник Сергей Попов.

Критериями оценки для судей послужили вертикальная плоскость, горизонтальная плоскость, одинаковость швов, внешний вид, индивидуальность дизайна без изменений технического задания, соблюдение правил техники безопасности, соблюдение чистоты рабочего места, диагональность и теоретические знания. В июле победитель регионального этапа отправится на Всероссийский конкурс «Лучший печник», который пройдет в Карелии.

СОХРАНИТЬ ТРАДИЦИИ

Региональный конкурс профессионального мастерства проводился при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, ассоциации «Русское печное общество», Гильдии печников и трубочистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Площадку для мастеров и строительные материалы - кирпичи и растворы - предоставил «Печной центр БИС».

- Подобные конкурсы нацелены на популяризацию рабочих профессий, а также на то, чтобы специалисты могли оценить себя на рынке труда, - говорит начальник отдела развития человеческого капитала Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Людмила Колдунова. - Своим трудом печники поддерживают традиции и культуру русского народа. Очень радует, что профессия печника становится все более популярной.

Впрочем, есть у конкурса еще одна важная задача - объединить мастеров печного дела.

- Мы хотим, чтобы у печников была возможность показать свое мастерство независимо от места жительства, чтобы ни один печник не остался без внимания. Профессия действительно востребована, но находится в тени. Это мы и хотим изменить, ведь русский дом невозможен без печи, камина. Это не только дизайн и эстетика, но еще и комфорт, - считает генеральный директор «Печного центра БИС» Виталий Тодыка.