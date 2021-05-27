Геннадий Щербина: Наш город будет таким, каким мы вместе его сделаем

Геннадий Щербина. Фото предоставлено пресс- службой Группы «Эталон».

Празднование Дня города давно стало замечательной и любимой традицией не только для жителей, но и гостей Северной столицы. Этот день прочно вошел в нашу жизнь, как символ любви к Петербургу, гордости за его победы и достижения. За свою более чем 300-летнюю историю наш город стал участником судьбоносных для России событий, выстоял во всех войнах и явил миру образец стойкости духа и несгибаемой воли горожан. Город на Неве завораживает своей красотой и величием, грандиозным культурным наследием.

История Группы «Эталон» неразрывно связана с историей Петербурга. Вот уже больше 30 лет мы помогаем родному городу расти и развиваться. Наша компания уже построила десятки жилых комплексов в разных районах, при этом мы также возводим школы, детские сады, выпускники которых будут бережно хранить и преумножать потенциал Северной столицы.

Мы трепетно относимся к богатому наследию нашего города, поэтому стараемся создавать такие проекты, которые позволяют сохранить архитектурную линию, историю места, а также стремимся восстанавливать старые и создавать новые монументы при строительстве наших жилых комплексов.

Сегодня Петербург динамично развивается, а вместе с ним движемся вперед и все мы. Пусть это движение приносит каждому уверенность в себе и своих возможностях, достаток и благополучие, хорошее настроение и исполнение желаний. Наш город будет таким, каким сделаем его мы вместе. Пусть энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал горожан послужат дальнейшему развитию и процветанию Северной столицы!

Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с Днем рождения Санкт-Петербурга! Желаю родному городу процветания, большего размаха и новых масштабных проектов на благо жителей.