Даня Милохин порадовал фанатов, Сергей Семак наградил победителей: как прошел Зеленый марафон в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге прошел Зеленый марафон от Сбера. Фото: Дмитрий КАМЫШЕНКО

5 июня парк 300-летия Санкт-Петербурга принял Зеленый Марафон Сбера. В мероприятии участвовало более 8 тысяч человек. Более 20 развлекательных и образовательных площадок, грандиозный забег и воздушные змеи — каждый мог найти занятие по душе.

Зеленый цвет сопровождал гостей мероприятия на каждом шагу. Фото: Дмитрий КАМЫШЕНКО

Ежегодный, уже девятый по счету марафон пригласил россиян приобщиться к здоровому образу жизни. Речь не только о спорте и повышенному вниманию к своему физическому состоянию, но и об окружающем мире. Экологическая повестка набирает популярность с каждым годом, так что и количество участников Зеленого Марафона постоянно растет.

Кинотеатр под открытым небом показывал фильмы об экологии. Фото: Евгений КАМШИЛОВ

Кинотеатр Okko показывал документальные фильмы, а специалисты рассказывали о способах улучшения экологии. Анастасия Кувшинова из движения «РазДельный сбор» прочитала лекцию о сортировке мусора.

- Не нужно думать, что для сортировки мусора нужно покупать много контейнеров, ведер. Достаточно двух — одно для сортируемых отходов, другое для всех остальных, — считает Анастасия. По ее словам, в последние годы россияне все больше интересуются вопросами экологии, в том числе и раздельным сбором отходов.

Анастасия Кувшинова рассказывает о сортировке мусора. Фото: Дмитрий КАМЫШЕНКО

Зеленый марафон оставил после себя не только хорошее настроение, но и скульптуру. «Бегущий по планете» — пример вторичного использования мусора. Скульптуру представил руководитель проекта «Музей PRO Mусор» Герман Хильченко.

«Бегущий по планете» Фото: Дмитрий КАМЫШЕНКО

Среди гостей Зеленого Марафона особой популярностью пользовались блогер Даня Милохин и главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Известный тик-токер подбадривал бегунов и фотографировался с юными поклонниками, а легендарный российский футболист дал старт мероприятию.

Веселая атмосфера понравилась и детям Фото: Дмитрий КАМЫШЕНКО

Многие участники бегали семьями. Находились и спортсмены, которые проходили дистанцию вместе с домашними питомцами. Некоторым гостям мероприятия приходилось разрываться между поддержкой своих бегущих друзей и пляжем — в самый жаркий день июня пляж оказался практически полным.

Погода не подвела. Фото: Дмитрий КАМЫШЕНКО

- В этом году Зеленый марафон проходит в День защиты окружающей среды. И для нас это символично, потому что марафон не только поддерживает спорт и здоровый образ жизни, — заявил председатель Северо-Западного банка Виктор Вентимилла Алонсо. — Это реальный пример реализации зеленой повестки, актуальной во всем мире. Вот уже девять лет в рамках этой акции мы озеленяем парки, скверы, убираем мусор, рассказываем о том, как важно сегодня сохранить и приумножить то, что нас окружает.

Участники потянулись к старту задолго до начала забега Фото: Дмитрий КАМЫШЕНКО

С ним согласилась Елена Павлова, заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту.

- Сегодняшний праздник – это не только спорт и здоровье, но и поддержка семейных ценностей. В Петербурге прекрасная погода, и локация выбрана удачно, дистанция оптимальная для такого формата. Я тоже с удовольствием занимаюсь спортом и считаю, что бег в комфортном ритме полезен для здоровья. Призываю всех присоединяться к занятиям физкультурой и придерживаться здорового образа жизни, - рассказала Елена.

Будущие победители ожидают стартового выстрела. Фото: Дмитрий КАМЫШЕНКО

В течение нескольких часов прошли забеги в разных дисциплинах. Соревнования на дистанции 4,2 километра стали гвоздем программы, а дети соревновались на укороченной дистанции. Была и командная дисциплина для студентов, определявших самый бегающий вуз Санкт-Петербурга.

В следующем году состоится юбилейный Зеленый Марафон Фото: Дмитрий КАМЫШЕНКО

Сергей Семак принял участие в награждении юных победителей.

- Дети — это наше будущее, наше счастье. Я рад, что награждение детей поручили именно мне, — заявил перед вручением медалей футбольный тренер «Зенита».

КОНКРЕТНО

Список победителей

Девочки, 7-10 лет

1) Варвара Ефимова

2) Дарья Ефимова

3) Дарья Царева Чернышова Екатерина

Мальчики, 7-10 лет

1) Андрей Горшков

2) Михаил Блинков

3) Егор Егоров

Красивые виды открывались с любого ракурса. Фото: Дмитрий КАМЫШЕНКО

Девочки, 11-13 лет

1) Катерина Курогорова

2) Софья Коновалова

3) Алиса Бондаренко

Мальчики, 11-13 лет

1) Арсений Спиридонов

2) Тимофей Бурмистров

3) Александр Черемошкин

Женщины

1) Любовь Коваленко

2) Алина Ильина

3) Екатерина Константинова

Мужчины

1) Константин Вершинин

2) Сергей Колесов

3) Даниил Елизаров

ВУЗ-победитель — Военный институт физической культуры

Воздушные змеи и «Газпром Арена». Фото: Дмитрий КАМЫШЕНКО

После награждения победителей состоялся запуск воздушных змеев, а участники стали расходиться по парку и пляжу. Успех девятого Зеленого Марафона намекает на то, что юбилейный, десятый, окажется еще более масштабным.