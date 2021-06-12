Кот-оракул Ахилл «поел» за победу Бельгии в матче с Россией на Евро-2020

Кот Ахилл "предсказал" победу Бельгии в матче со сборной России на Евро-2020. Фото: Артем КИЛЬКИН

Знаменитый петербургский «оракул», эрмитажный кот Ахилл уже второй день подряд «предсказывает» исходы матчей чемпионата Европы по футболу. Сегодня хвостатый выбирал между Бельгией и Россией: игра именно между сборными этих двух стран состоится уже сегодня вечером, 12 июня, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Свое «предсказание» Ахилл делал в одном из античных залов Эрмитажа. По традиции перед хвостатым стоял нелегкий выбор – сразу две миски с кормом. Одна из них с российским флагом, вторая – с бельгийским. Однако служебным положением кот не воспользовался: за наших Ахилл есть не стал. Чутье подсказало пушистику все же ринуться к флагу Бельгии. Решение котик принял практически мгновенно и без каких-либо сомнений двинулся в сторону этой миски.

Пушистик уже давно зарекомендовал себя в качестве "предсказателя". Фото: Артем КИЛЬКИН

Как и всегда, пришел на событие Ахилл со своей хозяйкой и ветеринарным врачом эрмитажных котов Анной Кондратьевой. Перед тем, как котик сделал своей выбор, она показала «оракулу» обе миски с кормом и убедилась, что Ахилл встал ровно посредине между ними. К слову, пакетики с кормом вскрывают и выкладывают в миску непосредственно перед «церемонией», чтобы не возникло никаких сомнений и подозрений.

Ахилл сделала свой выбор не раздумывая! Фото: Артем КИЛЬКИН

Напомним, что накануне, 11 июня, Ахилл «предсказывал» результат дебютного матча Евро-2020 Турция – Италии. И пушистый не ошибся – отличное начало! Котик поел за итальянцев, и они действительно разгромили Турцию со счетом 3:0. Как сработало чутье сегодня – узнаем уже вечером. В дальнейшем Ахилл будет «предсказывать» только результаты матчей, которые состоятся в Петербурге. Напомним, что всего их будет семь, включая один четвертьфинал.