Михаил Боярский пообещал съесть шляпу в случае выигрыша России на Евро-2020

Михаил Боярский высказался о своей шляпе Фото: Александр ГЛУЗ

Народный артист РСФСР Михаил Боярский не высоко оценивает перспективы российской сборной на Евро-2020. Главный Д'Артаньян страны и большой фанат футбола не верит, что наша команда может победить на чемпионате. Актер настолько в этом убежден, что даже пообещал СМИ съесть шляпу, если его ожидания не оправдаются и Россия все же возьмет кубок. "КП-Петербург" позвонила артисту, чтобы он прояснил свои слова. Михаил Сергеевич, как оказалось, не рад, что его цитата так широко разошлась, и попросил журналистов не волноваться по поводу своей шляпы.

- Михаил Сергеев, извините, вы действительно пообещали съесть шляпу в случае нашей победы?

- Мне очень приятно, что у вас такая осведомленность. К тому же, вы так интеллигентно рассуждаете. И знаете, я мало, что смогу добавить для ваших философских рассуждений...

- То есть, Михаил Сергеевич, это правда?

- А что вас это так беспокоит? Успокойтесь, не волнуйтесь по этому поводу и подумайте о вечном, - предложил артист.

Михаил Боярский - большой фанат футбола

Рассуждать более подробно о поедании шляпы Михаил Сергеевич отказался. Отметим, что Михаил Боярский внимательно следит за матчами Евро-2020. Артист, несмотря на слова о сборной, высоко оценивает талант Артема Дзюбы.

Первый матч Россия проведет против Бельгии в Санкт-Петербурге сегодня, 12 июня. Начало матча в 22:00.

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