В окружении ОМОН: Польские фанаты устроили перфоманс на улице Рубинштейна

Болельщики из Польши прибыли в Санкт-Петербург перед матчем со Словакией. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Крики, толпа народа и оцепление из бойцов ОМОНа - это польские фанаты устроили массовый движ на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге. Не волнуйтесь, все в рамках закона.

Уже в понедельник, 14 июня, в Санкт-Петербурге пройдет очередной матч в рамках ЕВРО-2020 - на этот раз между сборными Польши и Слакии. Поэтому в Северную столицу загодя прибыл фанатский десант. И если словаки до сих пор не дали о себе знать, то поляки закутили на полную катушку - устроили масштабный перфоманс на улице Рубинштейна.

- Собралось порядка семидесяти человек, - передает с места событий корреспондент "КП-Санкт-Петербург". - Выкрикивают кричалки, поют, бьют в большой барабан.

Фанатов взяли в оцепление. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Фанатов загодя окружила полиция - практически взяла в оцепление. Любопытно, что помимо российских сотрудников гостей из зарубежья призывали разойтись польские правоохранители, специально откомандированные в Санкт-Петербург накануне ЕВРО-2020.

Между тем сами поляки объяснили "КП-Петербург" - по их мнению, поводов для тревоги нет.

- Мы приехали просто погулять и посмотреть Санкт-Петербург, - рассказал один из гостей Симон Кхмечик. - Ультрас, которые приезжают драться и устраивать беспорядки, мы не уважаем, и вообще таких очень мало - буквально пять-шесть человек на все сообщество.

Польские правоохранители также приехали в Санкт-Петербург накануне ЕВРО-2020. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

В итоге перфоманс завершился безо всяких неприятностей - хотя фанаты никуда не делись и отправились гулять по улице Рубинштейна.

Напомним, матч между Польшей и Словакией состоится уже завтра, 14 июня. Игра пройдет на стадионе "Газпром арена".