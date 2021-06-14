Голодные, но не заразные: Как изменится работа фан-зоны Евро-2020 на Конюшенной площади из-за новых коронавирусных ограничений

Вместимость фан-зоны на Конюшенной ограничивать не планируют. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новые «коронавирусные» ограничения, которые ввели в Санкт-Петербурге в ночь с 13 на 14 июня, конечно, не могли не сказаться на регламенте проведения Евро-2020 и работе фан-зон. «Комсомолка» рассказывает, к чему теперь готовиться болельщикам.

Первое и главное – вместимость фан-зоны на Конюшенной ограничиваться не будет. Как и раньше, там смогут одновременно находиться 5 000 болельщиков. Правда, все эти 5 000 будут голодными – с четверга, 17 июня, в Футбольной деревне остановят работу фудкортов и оставят только продажу напитков. Но уж лучше быть голодным, чем заразным, верно?

- Напоминаем, что посещение Футбольной деревни без масок запрещено. На входе волонтёры выдают маски тем, у кого их не оказалось, - уточняют в оркогмитете. - Все сотрудники также обязаны соблюдать масочный режим. Волонтеры будут напоминать гостям Фестиваля каждые 10 минут о необходимости использования маски. Также громкоговорители будут напоминать о масочном режиме на подходе к Конюшенной площади.

Как видите, понятия санитарной дистанции и масочного режима до сегодняшнего дня на фан-зоне были весьма условными. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как поступать с теми, кто призывам не внемлет, организаторы футбольного фестиваля пока не решили: на данный момент убежденных «безмасочников» планируют лишь регулярно «дергать» и напоминать им о том, что персональное и коллективное здоровье должно быть у каждого в приоритете. Выдворять нарушителей с фан-зоны пока не планируется.

Напомним: новые «коронавирусные» ограничения, которые ввел Смольный, касаются прежде всего заведений общепита – так, с 17 июня в городе остановят работу фудкортов и начнут закрывать рестораны и кафе в ночное время. Кроме того, до 50 % сократят посадку в кинотеатрах.