Партия «Новые люди» открыла «Академию старшего поколения»

«Академия старшего поколения» работает в Ленинградской области с 2020 года.

В четверг, 10 июня, сторонники партии «Новые люди» организовали поездку пенсионеров Ленинградской области в государственный музей-заповедник Петергоф. В этот день на экскурсию пригласили пожилых людей из деревень Заозерье, Зайцево, Кургино, Лязево, а также поселка Строганово Ленинградской области. Пенсионеры съездили в Петергоф, увидели фонтаны и посетили парадные залы дворцов.

Организатор «Академии старшего поколения» Юлия Параховникова рассказала, что участники были рады такой возможности.

- Люди старшего поколения были счастливы отвлечься от ежедневной рутины и приятно провести время. Кроме экскурсий, пенсионеры также посещают наш киноклуб «Старое кино» и наслаждаются любимыми кинофильмами, – сообщили Юлия Параховникова.

Для всех участников «Академии» сторонники партии «Новые люди» регулярно организовывают занятия по скандинавской ходьбе. В рамках проекта партии «Новые люди» пожилые люди участвуют в творческом сообществе «Цветочная мастерская», повышают свою компьютерную и юридическую грамотность, массово занимаются физкультурой и наслаждаются любимыми фильмами.

По словам организаторов «Академии старшего поколения», проект рассчитан на продолжительное время. «Новые люди» проводят подобные мероприятия каждую неделю. В планах сторонников партии – разнообразить досуг как можно большего количества пожилых людей из сельских поселений Ленинградской области.

Пенсионеры съездили в Петергоф, увидели фонтаны и посетили парадные залы дворцов.

«Академия старшего поколения» работает в Ленинградской области с 2020 года. Это одна из инициатив победителей конкурса «Марафон идей», который был организован партией «Новые люди». Цель проекта – наладить социальные и культурные связи ветеранов и дать пенсионерам возможность вести активный образ жизни.

СПРАВКА

Партия «Новые люди» создана 1 марта 2020 года. Ее основатель - президент научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев. В сентябре 2020 года партия выдвинула кандидатов на выборы в 12 регионах страны. Во всех четырех регионах, где партия была допущена до выборов, «Новые Люди» преодолели избирательный барьер (в Новосибирской (7%), Калужской (8,08%), Рязанской (5,7%) и Костромской (7,5%) областях).

Кандидаты от «Новые Люди» также приняли участие в выборах в городскую думу Томска, получив 15,02%.

Штабы партии созданы в 73 регионах страны. Партия «Новые люди» намерена выдвинуть до 200 кандидатов для участия в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.