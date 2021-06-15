Петербург вошел в топ-10 регионов России по благосостоянию семей

У средней петербургской семьи после трат должно оставаться почти 65 тысяч рублей. По идее. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербург занял шестое место среди всех регионов России по благосостоянию семей. Рейтинг был составлен по итогам 2020 года по данным Росстата. Специалисты распределили регионы по принципу наибольшего остатка дохода после минимально необходимых трат семьи с одним или двумя детьми, в которой есть двое работающих взрослых.

- Для подсчетов складывались две чистых среднегодовых зарплаты (без учета НДФЛ), из полученной суммы вычитали региональный прожиточный минимум с учетом категории членов семьи, - пишут «РИА Новости».

Исходя из этого, первым по условной благополучности семей оказался Ямало-Ненецкий округ, где на жизнь в месяц остается чуть более 105 тысяч рублей.

Далее идут: Сахалинская область — 75 348 рублей; Москва — 73 412; Чукотский автономный округ — 68 119; Магаданская область — 64 997 рублей.

Петербург оказался шестым с остатком семьи посте трат в 64 840 рублей в месяц. Ленинградская область оказалась 15-й (37 346 рублей).

А аутсайдерами списка стали Чечня – 5845 рублей, Ивановская область – 4911 рублей и Кабардино-Балкария – 2379 рублей.

При этом сами эксперты отмечают, что в реальности траты семей существенно превышают расчетные, так как далеко не все живут на прожиточный минимум. А на «благополучность» также влияет уровень цен на продукты и прочие товары, которые на севере существенно выше.