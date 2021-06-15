Клуб А2 и Aurora Concert Hall могут закрыть из-за нарушения карантинных норм на концертах GUF и Matrang

Aurora Concert Hall и клуб А2 поймали на ковидных нарушениях. Фото: vk.com/kkultspb

Две крупные концертные площадки Петербурга могут прекратить работу из-за нарушения карантинных норм. Об этом заявили в Комитете по культуре, курирующем проведение массовых мероприятий, в том числе концертов.

- 13 июня в клубе А2 состоялся концерт исполнителя Matrang. Организаторы проигнорировали согласованные ранее условия проведения мероприятия. В частности, на площадке не соблюдались требования по рассадке и социальной дистанции, зрители не использовали средства защиты, - сообщает пресс-служба комитета.

Такие же нарушения были зафиксированы и на концерте репера GUF, который выступал 14 июня в концертном зале «Аврора».

В качестве доказательств чиновники показывают фото из соцсетей, на которых зрители действительно стоят толпой и без масок.

Теперь обе площадки могут лишиться возможности не только принимать концерты, но и работать в принципе.

- Комитет по культуре Санкт-Петербурга подготовил документы на отзыв QR-кодов у клуба A2 и концертной площадки Aurora Concert Hall.

Работа без QR-кодов грозит юридическим лицам как крупными штрафами, так и приостановлением деятельности на срок до 90 суток.

Напомним, что из-за ухудшения эпидобстановки с 17 июня в Петербурге ужесточаются карантинные ограничения.