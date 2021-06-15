Жители Петербурга могут выиграть форму сборной России по футболу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Cанкт-Петербурга получили возможность выиграть форму сборной России по футболу в Доме болельщиков «Наши парни», которую организовал «МегаФон» специально к Чемпионату Европы 2020. Здесь же петербуржцы могут смотреть и сами матчи любимой команды: площадка работала 12 июня, также она откроется 16 и 21 июня.

Особое пространство «Наши парни» появилось на территории летнего двора Никольских рядов. Принять участие в розыгрыше может любой желающий. Механика проста: нужно получить специальный ключ в гардеробной и попробовать открыть им шкафчик, где лежит заветный приз. Если ключ подойдет к замку, то участник станет обладателем формы сборной.

Также гостям будет доступна игровая комната с развлечениями и, конечно же, созданы все условия для комфортного просмотра матча под открытым небом.

Всего телеком-партнер сборной России по футболу – ПАО «МегаФон» – построил три таких пространства. Кроме Санкт-Петербурга «Наши парни» есть в Москве и Сочи. Атмосферу самого главного события лета поддержит развлекательная программа с конкурсами и призами от ведущего и серия концертов. В Москве 12 июня выступит группа Pompeya, в Петербурге 16 июня Степа Марсель, а в Сочи 21 июня Меджкикул. Все концерты будут транслироваться во всех зонах.

Москву, Санкт-Петербург и Сочи объединит и онлайн-шоу «Футбольный гигOnTour». В день матча Россия – Финляндия 16 июня студия прямого эфира с Кареном Адамяном и его звездными гостями откроется прямо в Доме болельщиков. Трансляция будет доступна в соцсетях «МегаФон» и на «МегаФон ТВ».