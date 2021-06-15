Космическая конференция стартовала в Петербурге.

Северная столица стала ближе к звездам: 14 июня в нашем городе началась международная конференция по исследованию космического пространства (Global Space Exploration Conference-2021), организованная «Роскосмосом» и международной астронавтической федерацией при содействии правительства Санкт-Петербурга. На мероприятие прибыли десятки ученых, инженеров и конструкторов со всей планеты, которым предстоит обсудить важнейшие вопросы.

Своими впечатлениями от конференции поделятся руководитель регионального отделения ВПП «Родина» в Ленинградской области, председатель комитета по поддержке занятости и производительности труда ТПП ЛО Валерий Шинкаренко и руководитель департамента развития персонала госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин.

Спикеры также обсудят будущее российской космонавтики в эфире программы «Голос Родины». Слушайте радио «Комсомольская правда в Петербурге» на 92.0 FM сегодня в 16:00. А также задавайте вопросы в комментариях к анонсу и в чате трансляции во «ВКонтакте».