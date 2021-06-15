Антон Долин: «Чернокожая фея-мужчина в новой «Золушке» - это не плохо!»

Кинокритик Долин заявил, что сейчас у нас нет патриотического кино. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«КП-Петербург» пообщалась с известным кинокритиком, главным редактором журнала «Искусство кино» Антоном Долиным. Отчего в России все так плохо с военными фильмами? Когда прекратится парад отвратительных ремейков советской классики? Что такое «золотые часы Хоттабыча», и почему чернокожая «гендерно-нейтральная» фея-крестная в новой экранизации «Золушки» - это не плохо, читайте в нашем специально материале.

«У НАС НЕТ ПАТРИОТИЧЕСКОГО КИНО»

- Вопрос ребром. Почему у нас все так плохо с патриотическими фильмами? Ведь в СССР их умели снимать! Взять хотя бы «А зори здесь тихие».

- А вы уверены, что «А зори здесь тихие» снимались как патриотическое кино? Я думаю, что ни у одного из его авторов – ни у автора книги, ни у режиссера Ростоцкого – не было даже такой мысли. Они снимали – и сняли – шикарную драму про войну. И давайте не забывать, что некоторые советские военные фильмы даже, наоборот, обвинялись в антипатротизме. Вспомните хотя бы ленту «Проверка на дорогах» Алексея Германа, который положили на полку за то, что там не было однозначно плохих фашистов. В то же время другие «патриотические» фильмы, которые хорошо удавались, были совершенно суконным, хоть и богато и тщательно сделанным кино. И люди в этом случае шли просто смотреть на спецэффекты, а не на персонажей, которым можно сопереживать и за которых можно смахнуть слезу.

- Но это было тогда. А сейчас практически все патриотическое кино выходит таким, что без слез не взглянешь.

- Да нет у нас патриотического кино! Никто никогда не ставил задачу его делать. Ну представьте – это все равно что приходит продюсер к режиссеру и говорит: «Сделай кино душевное! Вот чтобы любовь там чувствовалась!». Как вы думаете, подобное указание и попытка его исполнить сделают фильм лучше или хуже? Нельзя привить людям любовь к Родине насильственно, по заданию сверху.

Более того, Антон также уверен, что людям нельзя привить любовь к Родине насильственно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Как это «не ставили задачу»? у нас же на каждом углу кричат о патриотическом воспитании.

- Так и патриотическое воспитание – такая же хрень. Было бы у нас патриотическое воспитание, ребенок приходил бы из школы и говорил: «Мам, давай выкинем этого Железного человека и купим мне футболку с Ильей Муромцем! А на каникулы мы поедем не на Мальдивы или в Париж, а в Суздаль!». Много ли детей так говорит?

ВЫМЫСЕЛ И ПРАВДА НА ШИРОКОМ ЭКРАНЕ

- Хорошо, переформулируем – не «патриотическое кино», а «военное». Те же «Зоя» и «Девятаев», которых разнесли другие критики, вам понравились?

- «Зою» я не смотрел, не могу оценивать. Что же касается «Девятаева» - на мой взгляд, это коммерческий эксперимент, попытка слить воедино компьютерную игру, симулятор боевой авиации, с военной темой. Для меня лично эта задача интересна. Кроме того, мне кажется интересным то, что в этом фильме нет классического противостояния: вот с одной стороны у нас хороший русский, с другой – злые фашисты. Там с другой стороны такой же русский, только плохой, да к тому де внешне похожий на главного героя. То есть, герой противостоит как бы своему двойнику.

- Так ведь не было такого в реальности!

- На эту тему я даже говорить не хочу, потому что ничего не было, все неправда. Не было ни Андрея Болконского, не было Пьера Безухова – не было их никого, это все выдуманные персонажи. Мы за них переживаем, если они хорошо прописаны, и не переживаем, если они прописаны плохо. А «были или не были» - это вопрос, который только документальному кино можно предъявлять. В игровом кино все придумано. Вот честно – я терпеть не могу фильм «28 панфиловцев». Но претензии к его продюсерам и к Мединскому (Владимир Ростиславович Мединский, министр культуры России в 2021-2020 годах, прим.ред.) в духе «ну их же не было!» кажутся мне смехотворными. Трехсот спартанцев тоже, скорее всего, не было, а вот фильм про них есть, и он всем нам очень нравится.

«РУССКОЕ КИНО – ЭТО ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ ХОТТАБЫЧА»

- Хорошо, поговорим про ремейки – и прежде всего ремейки советской классики. Вам не кажется, что их стало многовато?

- Во-первых, ремейк – это общая история. Нет ни одной страны, где бы не снимали ремейки. Очень часто они получаются неудачными, но случается и наоборот: сами судите, есть очень много хороших «Анн Карениных», «Джейн Остин» и так далее. Почему бы не быть нескольким «Кавказским пленницам»? Проблема в другом – в том, что один раз одному человеку, Тимуру Бекмамбетову, удалось снять ремейк «Иронии судьбы» и заработать много денег. Я не обсуждаю сейчас, хороший был фильм или плохой – но то, что он оказался успешным, это факт. А дальше все пошло из-за того, что люди стали пытаться совершить магическое действие повторения для того, чтобы снова заработать много денег. Но это так не работает. У Бекмамбетова получилось, потому что он первый набрался наглости такую штуку сделать: снять «Иронию судьбы» Рязанова в стилистике полнометражной рекламы майонеза. Еще и с Сергеем Безруковым. И целое поколение, выросшее на рекламе майонеза, сказало «вау, это круто!»

Долин: «Ремейки очень часто получаются неудачными». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- То есть, копируют форму, не задумываясь над содержанием?

- У меня на эту тему есть любимая притча. Помните, может быть, как в «Старике Хоттабыче» Лазаря Лагина главный герой, пионер Волька, просит джинна Хоттабыча магией сотворить ему наручные часы? Хоттабыч исполняет желание и делает часы из чистого золота. Точную копию таких, о которых просил Волька. Но поскольку Хоттабыч в часах не разбирался, у него получился просто золотой слиток в форме часов. Вот русское кино – это часы Хоттабыча. У нас сначала делается внешность, а про механизм ничего не думают. Происходит по принципу: «Какое кино у нас было популярно в прошлом сезоне? Ага, ремейк советской классики с Константином Хабенским! А снимем-ка мы свой ремейк советской классики и попробуем пригласить Константина Хабенского!». И этим все ограничивается. Отсюда и исходят все проблемы. Отсюда – а не из того, что ремейк, это по умолчанию что-то плохое.

- Сделаем шаг в сторону. Как вам «Майор Гром» - первое успешное российское кино о супергероях? Это тоже золотые часы – взяли голливудскую формулу и налепили сверху своего?

- «Майор Гром» - совершенно особенная история. Эти уже не часы из чистого золота, это часы, собранные людьми, которые не прочитали ни одной книги по часовому мастерству. Они не представляют, как часы работают, они придумали собственные шестеренки – не круглые, а квадратные – но при этом ухитрились все собрать с большой любовью и старанием. Эти часы более-менее функционируют, хотя у них и корпус неказистый, и стрелки крутятся черте как.

- Ну и под конец – немного про «актуальную повестку». Вот недавно объявили о том, что в новой экранизации «Золушки» от Sony фею-крестную сыграет чернокожий «гендерно-нейтральный» мужчина. Что скажете?

- Надо посмотреть фильм. Мы же не знаем, почему это делается. Может, это действительно квотирование и повестка. А может, режиссер всю жизнь мечтал так снять, и только нынешняя ситуация позволила ему так сделать. Поверьте, по итоговому материалу это будет очень хорошо видно. И самое главное: если получится херня, она забудется на следующий же день. И все. Вот вышел фильм «Питер Пэн и Алиса в Стране чудес». И Питер и Алиса – чернокожие. И тоже все принялись кричать «да как так можно, да что это делается!». В итоге кино провалилось в прокате, и сейчас про него никто уже не вспоминает. Я говорю название – и у людей морщины на лбу. И то же самое с этой феей. Если это сработает – значит, это хорошо, значит, так и надо. Если нет - беспокоиться не о чем, никто не навяжет нашим детям не таких каких-то фей. Если детям будет классно – значит, надо в следующий раз этой фее сделать бороду еще больше, да еще и седой. Искусство работает только так.

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