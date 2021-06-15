Петербуржец спас женщину от падения с третьего этажа

Парень спас женщину от падения с высоты в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге отважный парень спас человека от падения с высоты. Как рассказали в социальной сети очевидцы, во вторник, 15 июня 2021 года, женщина повисла на высоте третьего этажа на доме 36 по улице Стойкости. Руками она цеплялась на фасад здания, а ногами пыталась ухватиться за балкон. Пока зеваки снимали все происходящее на видео, прохожий парень, увидев человека в беде, бросился на помощь.

- Она наверное под чем-то, - предположил автор видео, глядя на человека, пытающегося спастись от падения.

В это время смелый парень сначала бросился к входу в парадную, однако, дверь не открывалась, тогда он встал под балконом, чтобы поймать женщину.

Тем временем, пользователи соцсети осудили автора видео, который предпочел снимать происходящее вместо того, чтобы помочь человеку.

- Самому не противно снимать и не помогать? - ополчились горожане.

Как именно молодому человеку удалось спасти несчастную, на видео не запечатлено. Однако очевидцы сообщают, что все закончилось хорошо.

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