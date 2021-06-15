Выставка «Катар - между морем и пустыней» в этнографическом музее - самое крупное собрание катарского искусства

Шейх Фейсал бин Кассим аль-Тани.

В российском этнографическом музее открылась уникальная экспозиция – в Россию привезли самое крупное собрание катарского искусства. Более 200 экспонатов можно увидеть на выставке, которая открылась в рамках ПМЭФ и продлится до 22 августа. О ней и о катарском искусстве рассказал шейх Фейсал бин Кассим аль-Тани, коллекционер и владелец одного из самых крупных частных катарских музеев.

- Чем выделяется катарская история и культура?

- У Катара древняя история, и это особенно заметно в ряде областей жизни. Катарцы принципиальны. Личность катарца - независимая, но ей свойственно доверие. Частично такой характер сформировался под влиянием войн и осад, которые страна переживала и переживает по сей день. Эти события оставили след в душе катарского народа, который добился своей независимости мужеством, силой и решимостью, сумел преодолеть блокаду и прочие невзгоды, наладил экономические связи с рядом ключевых стран и не отказался от своей независимости или своих прав.

- Какова идея выставки «Катар - между морем и пустыней»?

- Цель выставки - дать посетителям широкое представление о культуре Катара, которая сформировалась как на море, так и на суше под влиянием климатических условий. Зимой жители Катара занимались рыбалкой и скотоводством, а летом они направлялись к морю. Там они занимались морскими промыслами, такими как ловля жемчуга, который считался одним из самых популярных товаров во всем мире за его высокое качество.

Выставка «Катар - между морем и пустыней» посвящена освещению жизни народа Катара на море и в пустыне, а также влиянию природного ландшафта на различные аспекты культуры, искусства и литературы. В катарской культуре мы также видим влияние соседних цивилизаций, которое привнесло в нее еще большее богатство, разнообразие и уникальность.

- Вы помните, когда возникла мысль стать коллекционером? С чего началась ваша коллекция?

- Моя любовь к истории и коллекционированию началась с юных лет. Мой отец стремился развивать это увлечение, брал меня с собой в путешествия по музеям и древним городам. Все началось с того, что я сохранял различные личные вещи или вещи, принадлежавшие моей семье. Затем я начал собирать вещи, связанные с моим родом, и все, что отражает традиции и наследие народа Катара и региона Персидского залива. По мере того, как моя коллекция росла, люди все больше интересовались и спрашивали об этом. Сначала коллекция была доступна только тем, кто особенно хотел ее увидеть, однако, заметив большой интерес к ней, я решил выставить ее в частном музее, который расширялся в несколько этапов.

Благодаря моей многолетней страсти к истории и историческому наследию, я смог создать свой музей, насчитывающий 30 000 тысяч экспонатов. Они разделены на ряд коллекций, например, коллекция «Искусство исламской цивилизации», в которую входит оружие, предметы из стекла, фарфора и керамики или, например, отдел металлических экспонатов, где хранятся изделия из бронзы, серебра, меди, а также отделы серебряных украшений, изделий из дерева, рукописей, чеканных изделий, коллекция банкнот. Помимо этого у нас имеется коллекция ископаемых, а также коллекция восточных ковров, которая хранится в отдельном музее, и коллекция классических автомобилей.

Для этой уникальной выставки, которая проводится в России впервые, мы выбрали очень разные и очень особенные экспонаты. Каждый из них рассказывает нам историю о том, какой была культура Катара до нефтяной эпохи.

- Каковы наиболее важные особенности искусств и ремесел в Катаре?

- Народ Катара заинтересован в сохранении своего наследия. Он придерживается своих обычаев и традиций и считает, что прогресс и цивилизация не противоречат стремлению к сохранению самобытности. Катарцы хранят своё прошлое: старинные предметы и инструменты, старинные игры и состязания, среди которых гонки на традиционных парусниках, соколиные гонки, скачки на лошадях и верблюдах. Заметен интерес, который проявляют катарцы к ремеслам, которыми занимались их предки: плетение рыболовных сетей, изготовление украшений и ювелирных изделий, мебели и посуды. Все это - неотъемлемая часть истории и наследия. Современное катарское общество также стремится возродить эти ремесла. Они обладают большим историческим значением. Особенно важно привлечь внимание к истории предков у нового поколения.