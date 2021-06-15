Вебинар «Воронка продаж как у лидеров рынка: практический тренинг» – пройдет в Университете бизнеса. Фото: freepik.com.

Университет бизнеса «Уралсиб» приглашает принять участие в онлайн-вебинаре на тему «Воронка продаж как у лидеров рынка: практический тренинг», который пройдет 17 июня в 11:00 мск. Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.

Преподаватель – Спартак Иванов, эксперт по скриптам продаж.

На вебинаре поговорим о том, как создать прибыльную воронку продаж и уметь её настраивать, научимся ставить цель на месяц и структурировать ее по воронке, а также просчитывать конкретные цифры, которые приведут к поставленной финансовой цели.

Основные темы вебинара:

- 4 ключевых этапа воронки продаж

- Примеры успешных воронок

- Ключевой показатель, на который необходимо уметь влиять

- Планирование продаж и декомпозиция.

Вебинар представляет собой прямой эфир длительностью 1,5 часа с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будет направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка Уралсиб позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей – как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены.

Уже сейчас Вы можете посмотреть записи других вебинаров YouTube канале Университета бизнеса Банка Уралсиб.

СПРАВКА

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 44 регионах и по состоянию на 1 мая 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 260 точек продаж, 1 480 банкоматов, 476 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.