Старт продаж нового Volkswagen Golf в ВАГНЕР. Фото: Фольксваген Центр ВАГНЕР.

Автоконцерн Volkswagen представил российскому рынку новый Golf с инновационными системами помощи водителю и новыми сенсорными элементами управления.

Мультимедийная панель нового Golf может изменять конфигурацию дисплея в зависимости от предпочтений водителя. Цифровой экран имеет диагональ 10 дюймов и отрицательный угол наклона, благодаря чему виден водителю в любое время суток и в любую погоду.

Спортивный внешний вид автомобилю придает передняя часть с низко расположенным воздухозаборником. Светодиодная оптика и характерная решётка радиатора подчеркивают стиль автомобилей Volkswagen. У приборной панели, передних и задних дверей есть подсветка.

Volkswagen Golf поступил в продажу в ДЦ «Фольксваген Центр ВАГНЕР» в двух версиях – Exclusive и GTI.

В базовое оснащение Volkswagen Golf входит ассистент парковки Park Assist, противоугонная система, камера заднего вида, система контроля слепых зон, интерфейс App-Connect, система бесключевого доступа, кожаный руль с обогревом, беспроводная зарядка для телефона и трехзонная система климат-контроля.

Комплектация Exclusive с двигателем мощностью 150 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач оборудована 17-дюймовыми легкосплавными дисками Belmont и матричными светодиодными фарами головного света IQ.Light. Обивка салона выполнена комбинированным материалом ArtVelours с искусственной замшей. Водительское сиденье ErgoActive оснащено электроприводом, памятью настроек и массажем. Стоимость Volkswagen Golf Exclusive начинается от 2 558 000 руб.

Комплектация GTI с двигателем 245 л.с. и 7-ступенчатой DSG дополнена выразительными элементами интерьера и экстерьера: 17-дюймовые легкосплавные колесные диски Richmond, красные тормозные суппорты, хромированные концевые секции выхлопных труб, черная обивка потолка, спортивные передние сиденья «Топ Спорт», руль с сенсорными кнопками. Стоимость Volkswagen Golf GTI – от 3 090 000 руб.

Для каждой из комплектаций «Фольксваген Центр ВАГНЕР» предоставляет дополнительные опции, позволяющие максимально индивидуализировать автомобиль под покупателя.

На автомобили Golf, приобретенные у официального дилера, действует гарантия 3 года или 100 000 км пробега.

Дополнительная информация:

«Фольксваген Центр ВАГНЕР» – официальный дилер марки Volkswagen. Модели представлены в трех автосалонах сети – Фольксваген Центр ВАГНЕР Пулково (ул. Стартовая, 5А), Фольксваген Центр ВАГНЕР Лахта (ул. Оптиков, 3А) и Фольксваген Центр ВАГНЕР Таллинский (Таллинское ш., 157А). Подробности уточняйте в отделах продаж по т. +7 812 331 99 94