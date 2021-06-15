Акция «Паркинг за рубль» начала действовать при покупке квартир в ЖК New Time и Terra

Жилой комплекс NewTime. Фото предоставлено пресс-службой холдинга «РСТИ».

До конца июня покупатели двухкомнатных квартир в жилом комплексе New Time и трехкомнатных квартир в проекте Terra от холдинга «РСТИ» (Росстройинвест) могут приобрести парковочное место за символическую плату в 1 рубль.

Предложение распространяется на ограниченное количество двухкомнатных квартир в корпусах 2.2 и 4 ЖК New Time и на избранные трехкомнатные квартиры в корпусе 1 ЖК Terra. В акции участвуют парковочные места стандартного размера, она действует при 100% оплате или использовании ипотеки.

Также до конца июня холдинг «РСТИ» дает скидки до 200 тысяч рублей на ограниченный список квартир в корпусах 1.1, 3 и 4 комплекса New Time. Акция не суммируется с другими скидками, актуальна при полной оплате или оформлении ипотечного кредита.

New Time — жилой комплекс комфорт-класса, который строится на Планерной улице в Приморском районе Санкт-Петербурга. В состав проекта входят семь 13-этажных жилых корпусов. На территории жилого комплекса появится встроенно-пристроенный детский сад на 120 мест, на соседних участках будут построены еще два детских сада и школа. Первые две очереди комплекса уже сданы.

Terra — жилой комплекс класса «бизнес-лайт», расположенный на Земледельческой улице в Приморском районе Санкт-Петербурга, рядом с Пионерским садом. Проект состоит из четырех корпусов переменной этажности (от 7 до 13 этажей). В рамках проекта будет построен детский сад на 220 мест. В шаговой доступности две станции метро — «Черная речка» и «Лесная». Сдача в эксплуатацию первой очереди намечена на III квартал 2021 года.