Как выбрать бактерицидный прибор для домашнего использования?

На что следует обратить внимание при выборе бактерицидных приборов? Фото: Shutterstock

Как правильно выбрать обеззараживающий прибор для домашнего использования? Рассказала менеджер по развитию бизнеса УФ продуктов завода «Ледванс» Любовь Матвеева.

ЗАЩИТА ДОЛЖНА БЫТЬ БЕЗОПАСНОЙ

Наиболее распространенные приборы для обеззараживания помещений – это облучатели открытого типа и закрытые рециркуляторы разных модификаций. Самыми безопасными для дома считаются закрытые рециркуляторы с безозоновыми лампами из специального увиолевого стекла, которые эффективно уничтожают патогенные микроорганизмы – вирусы, бактерии, грибы и не приводят к озонированию воздуха. Лампы в устройствах этого типа полностью скрыты непроницаемым кожухом, а внутри имеются вентиляторы, прогоняющие воздух через корпус для его очистки ультрафиолетом. Закрытые рециркуляторы предназначены для постоянной работы в присутствии людей, также безопасны они для животных и растений.

«При покупке рециркулятора рекомендую включить его в магазине и убедиться, что корпус сделан качественно, надежно и нигде на стыках не видно свечения ультрафиолетовой лампы, во избежание рисков ожога, особенно если это переносное или настольное устройство, которое будет находиться рядом с людьми», – обращает внимание Любовь Матвеева.

Еще один вид УФ-приборов с безозоновой бактерицидной лампой – это облучатель открытого типа, способный обеззараживать не только воздух, но и поверхности. В основном такие устанавливают в больницах и используют только в отсутствие людей под контролем медицинского персонала. Приобретать облучатели открытого типа домой нежелательно, подчеркивает эксперт, так как прибор может случайно включить ребенок, а прямое УФ-излучение вызывает ожоги кожи и роговицы глаз. По этой же причине лучше не использовать дома кварцевые лампы, которые могут еще и вырабатывать озон, в большой концентрации приводящий к отравлениям.

НАСТОЛЬНЫЙ, НАПОЛЬНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ?

Прежде всего при выборе рециркулятора следует ориентироваться на объем помещения: умножаем длину комнаты на ширину и высоту до потолка, получаем нужный показатель в кубических метрах. Затем сопоставляем его с производительностью прибора – сколько м3 воздуха он обрабатывает за час, эта информация обязательно должна быть указана в сопроводительной документации. Для эффективной дезинфекции производительность в час должна соответствовать объему комнаты или превышать его. К примеру, для помещения объемом 100 м3 потребуется либо один рециркулятор производительностью 100 м3/час, либо два – производительностью по 50 или 60 м3/час.

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Существуют разные конструкции рециркуляторов – настольный, настенный, напольный, и каждый имеет свои преимущества. Настольный привлекает многих компактностью, его легко переносить из одной комнаты в другую, однако производительность такого рециркулятора, как правило, невелика.

Напольный УФ-прибор обычно более производительный, и его тоже несложно перемещать. Но если вы хотите создать действительно надежную систему обеззараживания, то одного переносного бактерицидного рециркулятора не хватит.

«Необходимо разместить в каждом помещении отдельное устройство, чтобы процесс обеззараживания воздуха не прекращался нигде, ведь люди постоянно передвигаются по квартире или дому, – пояснила Любовь Матвеева. – Устанавливать напольные УФ-приборы надо в таких местах, где их никто случайно не уронит. А в семьях, где есть дети и животные, которые не так осторожны, как взрослые, безопасней использовать все-таки не напольные, а настенные рециркуляторы воздуха, и размещать их как можно выше».

ПРОВЕРЯЕМ ДОКУМЕНТЫ

Приобретать бактерицидные приборы следует только в надежных магазинах, готовых предоставить полный набор сопроводительных технических документов. Это особенно важно, поскольку на фоне повышенного спроса на обеззараживающее оборудование в период пандемии появилось немало новых непроверенных производителей.

Изучая документацию, имейте ввиду, что бактерицидный облучатель-рециркулятор изготовитель может зарегистрировать перед продажей и как медицинское изделие, и как электробытовое для использования вне лечебных учреждений, в жилых и общественных помещениях. Во втором случае по закону требуется только декларация или сертификат соответствия для подтверждения электромагнитной безопасности, но этот документ не гарантирует эффективного обеззараживания воздуха. Облучатели-рециркуляторы медицинского назначения проходят обязательную сертификацию в Росздравнадзоре с техническими испытаниями и исследованием бактерицидной эффективности.

Если вы выбрали УФ-прибор для бытового использования, то его бактерицидные свойства должны быть подтверждены, как минимум, маркировкой UVC на упаковке или самом приборе, так как именно жесткий ультрафиолет класса «С» с длиной волны 254 нм эффективен для дезинфекции. Спектр UVA и UVB недостаточен, поэтому такая маркировка не подходит, даже если вместе с ней имеются надписи «уничтожает 100% микроорганизмов» или «с эффектом стерилизации». Чаще всего подобные фразы без маркировки UVC – это маркетинговая уловка недобросовестных производителей.

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«Производители бытовых облучателей-рециркуляторов, которые дорожат своей репутацией, обязательно разместят всю необходимую маркировку, а также подробную информацию в инструкции. Более того, они могут добровольно инициировать проведение микробиологических исследований в НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора, чтобы потребители были уверены в бактерицидных свойствах УФ-приборов для жилых помещений, – сообщила Любовь Матвеева. – Именно такой подход использовала наша компания при выводе на рынок в прошлом году настенного облучателя-рециркулятора закрытого типа Ecoclass Recirculator UVC 2x20W WT F K».

ЛАМПУ В УФ-ПРИБОРЕ НУЖНО МЕНЯТЬ

В инструкции к бактерицидному рециркулятору-облучателю должна содержаться подробная информация о лампах, размещенных внутри корпуса. Обращайте внимание: лампы должны быть именно безозоновые увиолевые, а не кварцевые, чтобы не возникло риска отравления озоном. Также стоит убедиться, что указана мощность встроенных ламп – чаще всего это 15 или 30 Вт с цоколем G13.

«Знать мощность и цоколь нужно при замене бактерицидной лампы в рециркуляторе, так как ее полезный срок службы ограничен. Обычно он указан и может отличаться у разных производителей, – резюмировала Любовь Матвеева. – Существуют УФ-приборы со счетчиком наработки часов, которые четко фиксируют длительность использования, в основном от 9 000 до 10 800 часов. Если же счетчика нет, то в среднем лампу следует менять раз в два года».

И что еще важно, бактерицидные лампы из рециркуляторов-облучателей при замене нельзя выбрасывать. Их нужно сдавать в специализированные пункты приема отработанных ртутьсодержащих и люминесцентных ламп, чтобы не нанести вреда здоровью людей и окружающей среде.