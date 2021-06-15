Партия «Новые люди» в составе Большой Арктической регаты открывают водные пути Северо-Запада России

Экспедиция БАР2021 совместно с партией «Новые люди» стартовала из Петербурга 14 июня. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Экспедиция БАР2021 совместно с партией «Новые люди» стартовала из Петербурга 14 июня. Маршрут пройдет по рекам и озерам Ленинградской области, Карелии, Белому морю, Соловецким островам, дойдет до Архангельска и вернется в Санкт-Петербург.

- На северо-западе катастрофически мало причалов и береговых турбаз, сезонных гостевых стоянок. Многие причалы в плачевном состоянии. Отсутствуют сети топливных заправочных станций для яхт и катеров, а также базы технического сервиса маломерных судов. Чтобы решить эту проблему, нужно разработать и осуществить комплексную программу поэтапного решения вопросов в туристской индустрии на водных объектах. Именно этим и занимается наш проект «Большая Арктическая Регата». И я рад, что мы нашли поддержку в партии «Новые Люди», - сообщил инициатор и организатор похода, сторонник партии «Новые люди», Станислав Корякин.

Из Санкт-Петербурга в водный поход отправятся две яхты. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

По данным российской Торгово-промышленной палаты, сегодня в России около двух миллионов частных маломерных судов. Каждый год их число увеличивается более чем на 100 тысяч бортов. Специалисты уверяют, что это очень скромный рост. Водный туризм пока так и остается неразвитой сферой, в том числе и в СЗФО.

Партия «Новые люди» готова изменить ситуацию. Одна из ключевых задач программы - развитие индустрии отдыха на воде, в том числе яхтенного туризма, и социально-экономическое развитие прибрежных территорий.

- Мы хотим «перезагрузить» нашу индустрию отдыха на воде: сделать водный туризм доступным для людей, а также дать возможность владельцам малых судов легально зарабатывать. Сегодня эта сфера бизнеса не развита как на уровне законодательства, так и необходимой инфраструктуры. Если раньше люди ходили на своих яхтах по европейским акваториям, то сейчас все больше желающих заниматься водным туризмом у себя в стране. Рыбная ловля, яхтинг, пляжный отдых могли бы стать более организованными и приносить немалый «белый» доход людям и регионам, - рассказывает Станислав Корякин.

Маршрут 22 участников экспедиции впервые пройдет через Валаам, Приозерск, Новую Ладогу. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В этом году маршрут 22 участников экспедиции впервые пройдет через Валаам, Приозерск, Новую Ладогу. Из Санкт-Петербурга в водный поход отправятся две яхты: 12-метровая «Мария» - флагманский стальной кеч проекта – и небольшое 8-метровое судно «Ариадна». В Карелии к экспедиции присоединится историческая бригантина «Полярный Одиссей». Участники похода отработают взаимодействие разных по скорости и устройству видов яхт, а также береговых служб. Демонстрация туристического потенциала северных территорий, на взгляд инициаторов проекта, может привести к экономической и инвестиционной активности на Северо-западе России.

Напомним, партия «Новые люди» зарегистрирована в марте 2020 года. За год Новые люди открыли отделения в 73 регионах. Партия успешно выступила в 2020 году на выборах в Калужской, Костромской, Рязанской и Новосибирской областях. В этих регионах списки партии набрали в среднем по 8% голосов избирателей, а на выборах в Томскую городскую думу – 15%. В этом году Новые люди будут участвовать в выборах депутатов Госдумы РФ.