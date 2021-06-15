Жаркое лето и много дождей: Как изменится климат в Санкт-Петербурге за сто лет

Ученые не отрицают, что некоторые пляжи могут уйти под воду. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге появится Федеральный центр климатического обслуживания. Об этом объявили на IX Невском Международном экологическом конгрессе. Центр заработает на базе Главной геофизической обсерватории (ГГО) имени Воейкова и станет очередной ступенькой к предсказуемому климатологическому будущему России.

– Любая страна должна обладать достоверными данными для составления климатологических прогнозов, – подчеркнул министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. – На их основе можно сигнализировать о существующих проблемах, а также планировать и внедрять решения в различных областях и отраслях жизни человека. Не менее важно понимать не только то, как меняется климат, но и почему, например, из-за вредных для атмосферы выбросов. Зная, каков источник, мы сможем влиять на него и держать ситуацию под контролем.

Петербург стал местом прописки нового центра не случайно: в обсерватории уже функционируют климатический центр Росгидромета и мировой центр радиационных данных, здесь ведут десятки видов наблюдений.

В созданном центре наблюдения и расчеты ведут при помощи современной техники. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

– Десять лет назад в обсерватории был создан ведомственный центр климатического обслуживания. Наблюдения проводятся на государственной наблюдательной сети Росгидромета, которая охватывает всю страну, – отметил глава Росгидромета Игорь Шумаков. – Также мы входим во Всемирную метеорологическую организацию, что позволяет видеть полную картину на земном шаре и давать точную оценку изменениям климата. Наблюдения в обсерватории ведутся более века, накоплена внушительная база знаний. Так зачем же изобретать велосипед и искать другое учреждение?

Специалисты из города на Неве живут сразу в нескольких стихиях, и работе будущего центра это лишь на руку.

– Главная из них – воздух, который неразрывно связан с климатической системой. Но, занимаясь климатом, мы не можем не глядеть – средствами моделирования – на воду, на мировой океан, – объясняет глава обсерватории Владимир Катцов. – Мы обеспечиваем измерения на уровне, нужном для получения качественной картины происходящего, даем сценарные прогнозы изменений климата. Физико-математическое моделирование – это, пожалуй, самое трудоемкое и серьезное направление нашей работы, но мы справляемся. Единственное, чего не хватает, так это супермощных компьютеров.

СИТУАЦИЯ НАКАЛЯЕТСЯ

Продолжит ли Петербург гордо нести звание самого хмурого и сырого города на Земле? Или есть надежда, что дождик в Северной столице закончится хотя бы через век? Спойлер: надежды нет. О дождливом климатическом будущем региона рассказали ведущие сотрудники отдела динамической метеорологии и климатологии ГГО Андрей Киселев и Елена Акентьева.

– Сегодня в Петербурге наблюдаются следующие тенденции: температура воздуха и почвы постепенно растет, особенно зимой и весной. Годовая сумма осадков увеличивается, причем значительно растет объем дождей, а вот снега – сокращается. Опасных и неблагоприятных метео- и гидроявлений – экстремальных ливней, наводнений, волн жары – становится больше, – перечисляют ученые.

Игорь Шумаков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Земной шар нагревается, об этом трубят из каждого утюга. В прошлом году на планете было на 1,2 градуса теплее, чем в доиндустриальную эпоху (в 1850 году). Пугает, что две трети этого прироста пришлись на 1976-2020 годы, а самыми теплыми годами за всю историю метеорологических наблюдений стали недавние 2016-й, 2019-й и 2020-й. Причем Россия раскаляется в два с половиной (а в арктической зоне – во все три с половиной) раза интенсивнее, чем остальные части света.

Но попсовое глобальное потепление – это только верхушка айсберга. Наряду с растущей температурой на Земле перестраивается циркуляция воздушных масс и вод Мирового океана, меняется режим осадков. Так, в России за последнее десятилетие стараниями дождей и ливней, осадков в сумме за год стало на 2,2 процента больше, а частота опасных гидрометеорологических явлений в стране за двадцать лет возросла вдвое – до 371 аномалии в год.

ЖАРКИЕ ДНИ, ТОМНЫЕ НОЧИ

Заглянуть в будущее на годы и даже столетие вперед позволяет математическое моделирование. Так, по данным Всемирной метеорологической организации, глобальная температура за ближайшие пять лет вырастет на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой. Вероятность этого прогноза – 40 процентов. При этом ученые из Англии предрекают, что на эту пятилетку выпадет самый жаркий год в истории.

Наблюдения в обсерватории вели еще при императорах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На основе последних полученных данных ученые ГГО разработали несколько отечественных моделей, в которых отразили и климатические изменения, и последствия для флоры, фауны и человека. Вот к каким выводам привела математика:

– годовые максимумы и минимумы температур воздуха в России будут расти

– дни все чаще будут аномально жаркими, а ночи станут заметно теплее

– годовой минимум температуры будет расти быстрее, чем годовой максимум

– снегопады, ливни, паводки, наводнения и штормы станут посещать нас чаще и внезапней

– все большая часть годовой порции осадков будет проливаться не летом, а зимой.

Все это актуально и для Петербурга. Любопытно, что наш регион окажется в одном из наиболее выигрышных положений по сравнению с другими субъектами России. Главная опасность для города на Неве таится в подъеме уровня Мирового океана.

– Хотя город защищен дамбой, низинные прибрежные зоны к концу века окажутся затопленными, – уверены специалисты.

ЧЕРЕЗ ДАМБУ И ЛИВНЕВЫЕ ТРУБЫ

Ярче всего осадки, температура, влажность, ветер, сгоны и нагоны в Финском заливе, а также антропогенная нагрузка отражаются на реках и каналах, которыми исчерчен наш город-порт. Понятие «весеннее половодье» размывается, так как водоемы Северной Венеции все реже стоят закованными в лед за счет «снегодождей», частых оттепелей и мягких зим (рекорд среди которых поставила зима 2019/20 года, ставшая самой теплой в Европе за всю историю метеонаблюдений), реки и каналы пополняются влагой круглый год. При этом лето становится все жарче, а значит, ускоряется испарение.

Стоит жаре переспорить растущую сырость – и вот уже водоемы мелеют, жизнь в них чахнет, риск инфекций растет, а использовать воду становится сложнее. Парадокс, но фактически Петербург, оказавшись перед угрозой затопления с Финской стороны Комплекса защитных сооружений (КЗС), может столкнуться с засухой по Невскую сторону дамбы.

Потопы после ливней – дело в Северной столице уже привычное. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Именно по КЗС и другим гидротехническим сооружениям (ГТС), которые стеной стоят между водной стихией и горожанами, меняющийся климат ударит сильнее всего. Нагрузка на плотины, водосбросные и водопропускные сооружения, каналы, коллекторы, берегоукрепительные сооружения будет расти. Косые дожди, наледь и резкие скачки температур станут быстрее выводить их из строя. Но главная проблема столь важных объектов не только в их состоянии или отсутствии, но и в разношерстном статусе. Опаснее всего бесхозяйные ГТС. Впрочем, Смольный активно занимается этим вопросом и берет ничейные сооружения на баланс.

– Затопление побережья Финского залива возможно вследствие двух факторов: медленных изменений уровня воды и образования в заливе штормовых нагонов и наводнений, – отмечают эксперты. – В последние годы наводнения сдвинулись с осеннего на осенне-зимний период. При этом все чаще и сильнее дуют западные и юго-западные ветра – именно те, что способствуют образованию нагонной волны.

Таится угроза и под землей: уровень грунтовых вод также растет. Этому способствует то, что все больше уголков Петербурга закатывают в асфальт и застраивают. В итоге воде, выпавшей на улицы мегаполиса после очередного экстремального ливня, попросту некуда деться, ведь ливневка, построенная из расчета 0,36 миллиметра осадков в минуту, не справляется. Между тем число дней с сильными дождями за последние тридцать лет выросло на 40 процентов, вот отчего гигантские лужи и заводи на дорогах стали петербуржцам привычны. Например, только за 2016 год город залило двадцатью нерасчетными ливнями.

Значение дамбы с каждом годом будет только расти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще одна подземная опасность исходит от так называемой погребенной гидросети – засыпанных болот, ручьев, каналов, а также намывных территорий. Она покрывает 4 процента от всей площади Петербурга. По словам специалистов, строительство на таких землях чревато авариями, ведь именно закопанные водотоки реагируют на растущий уровень грунтовых вод и уменьшение промерзания почвы острее всего.

БЕЗ ЗОЛОТОЙ СЕРЕДИНЫ

От климатических катаклизмов страну призван защитить национальный план адаптации, утвержденный в 2020 году. Сейчас реализуют его первый, рамочный, этап, рассчитанный до конца 2022 года. Второй, более конкретный, – в разработке.

– Для Петербурга одна из важнейших адаптационных мер – модернизация систем водоотведения, – подчеркивают в ГГО. – Для этого сначала нужно обновить нормативные документы. Сейчас они основаны на данных, актуальных до 1990-х годов.

Ключевыми показателями, которые стоит уточнить в первую очередь, специалисты считают максимальное суточное количество осадков, сумму осадков и испаряемость за холодный и теплый периоды года, интенсивность и среднюю продолжительность дождя, годовое количество дождей и другие.

Специалисты переживают за реки и каналы: им грозит обмеление. Фото: Артем КИЛЬКИН

Такие меры, по выводам экспертов, помогут улучшить экологическую ситуацию в городе, уменьшить затопленные и подтопленные площади, защитить водные объекты от загрязнения неочищенными стоками, оградить инженерные сети от ударов стихии.

– Человечество не в состоянии приостановить изменения климата в принципе, – философски добавляют ученые. – Мы можем лишь в какой-то степени смягчить негативные последствия изменений, причем объединившись всем миром и очень небыстро! Поэтому наш удел – одновременное принятие мер по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним. Золотой середины здесь быть не может.

КОНКРЕТНО

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды:

– 8 гидрометеорологических наблюдательных подразделений (4 станции и 4 поста) работают в Петербурге;

– 20 метеостанций и 61 гидрологический пост работают в Ленобласти.

СПРАВКА

Главная геофизическая обсерватория имени Воейкова (ГГО) – старейшее метеорологическое учреждение России, основанное по указу Николая I в 1849 году. Инициатором создания и первым директором обсерватории стал академик Адольф Купфер. В разные годы в обсерватории трудились многие выдающиеся ученые своего времени, среди которых были математик Алексей Крылов и климатолог Александр Воейков, имя которого обсерватории присвоили в ее вековой юбилей – в 1949 году.

Несмотря на упадок, принесенный Великой Отечественной войной и девяностыми, ГГО остается ведущим научным учреждением страны в области моделирования климата, долгосрочного прогноза погоды, расчетных методов загрязнения атмосферы, прикладной климатологии, физики облаков.

Александр Козлов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ДОСЛОВНО

Александр КОЗЛОВ, министр природных ресурсов и экологии России:

– Сейчас мы боремся за Арктику, важно защищать любое возникновение жизни на всех северных площадках. Надо провести ревизию и определить точки, где нужно поставить метеорологические станции и оборудовать наблюдательные посты. Переговорю с бизнесом, пускай зашивают расходы на мониторинг состояния окружающей среды в проекты предприятий, не обеднеют, а иначе разрешение на строительство просто не дадим. У министерства большие ресурсы, главное – синхронизироваться, а стратегические решения найдутся.

ЕСТЬ МНЕНИЕ: «Важно отделить реальные знания о климате от надуманных»

Сергей СОЛОВЬЕВ, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, экс-председатель профильной комиссии по санитарно-эпидемиологическому благополучию и экологической защите населения:

– Раньше ученое сообщество говорило о глобальном потеплении и таянии ледников. Теперь известно, что глобальное потепление – лишь часть циклических климатических колебаний, зависящих от активности солнца, и что антропогенная деятельность влияет на изменение климата не так незначительно, как считалось. Но экология остается инструментом влияния на экономику и решения политических задач. А потому так важно отделять реальные знания о климате от надуманных.

Петербург на сегодняшний день глобальную экологию не ухудшает никак – мы чистый город. Все локальные экологические проблемы решены успешно. Выполнили грандиозную задачу – закольцевали все очистные сооружения в единый коллектор, и теперь на очистку направляются 98 процентов стоков. Словом, вода у нас очень хорошая (есть проблема в коммуникациях, по которым она доходит до квартир, но это уже другой вопрос).

С воздухом серьезных проблем тоже нет. На северном побережье Финского залива он вообще идеальный, в центре за счет трафика бывает загазованный, но не выше предельно допустимых концентраций. Дымящей промышленности в регионе нет, есть только современные технологичные предприятия.

Остается решить вопрос мусора – полигоны переполнены. Важно поскорее построить перерабатывающие заводы. Чтобы наладить процесс с экономической точки зрения. Очевидно, нужны формат государственно-частного партнерства и крупный инвестор.