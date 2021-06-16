Паспорт коллективного иммунитета к коронавирусу ввели в Карелии

В Карелии ввели паспорта коллективного иммунитета от коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В республике Карелия в скором времени начнут выдавать паспорта коллективного иммунитета от коронавируса. Оформить такой документ смогут организации и предприятия, которые ответственно подошли к вакцинации своего коллектива. Как пояснил в среду, 16 июня 2021 года, губернатор Артур Парфенчиков, этот паспорт позволит компаниям иметь преференции в случае ухудшения эпидемической ситуации. Распоряжение о введении документа он подписал накануне.

- Это не дискриминация. Это точечный разумный подход, который позволит нам не применять одинаковые ограничительные меры ко всем без исключения, - пояснил Парфенчиков.

Документ будет выдаваться организациям, где минимум 60 процентов сотрудников привились от инфекции Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Получить паспорт коллективного иммунитета могут те организации, у которых 60 и более процентов работников привились от коронавируса, а также переболели инфекцией после 1 января 2021 года. В таком случае работодателям надо подготовить и направить заявку в Министерство экономического развития. После того, как информация о компании пройдет проверку в Минздраве, Минэк выдаст заявителю паспорт.

В качестве привилегии организация с паспортом коллективного иммунитета будет находиться в режиме наибольшего благоприятствования в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. То есть в отношении такой компании не будут приниматься ограничительные меры, либо будут, но в облегченном формате.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рост госпитализаций, сокращение инфекционных коек и перепрофилирование Мариинской больницы: Как коронавирус берет Петербург в оборот

По прогнозам аналитиков, третья волна еще только началась (подробности)