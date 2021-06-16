Герои проекта «Родные люди»: На участке нет водопровода, поэтому каждый день носим тяжелые ведра из колодца

Волонтеры и герои проекта «Родные люди». Фото: Александр ГОЛИКОВ.

Федор Иванович и Анна Ивановна Василенко живут за городом, в Выборгском районе Ленинградской области, уже 52 года. Они хорошо помнят времена, когда в садоводстве не было ни дорог, ни магазинов, ни электричества. Участок достался им от государства, а дальше все пришлось делать своими рукам. Так, буквально за год на месте заросшей поляны у леса появился аккуратный деревянный дом и большой огород.

- Было очень тяжело. Чтобы добраться от электрички до участка приходилось больше часа идти пешком через лес, - вспоминает наша героиня. - Строили из всего, что было рядом: сами рубили деревья и готовили доски, даже стекла муж сам вставлял. Десять лет не было света - приходилось жить без плиты и холодильника. Обеды готовили на костре, а под продукты вырывали яму на северной стороне участка.

Семья Василенко всегда самостоятельно справлялась с многочисленными домашними делами. Анна Ивановна следила за большим огородом и двумя теплицами. Хозяйка дома с гордостью провела для волонтеров экскурсию по участку: показала плодовые деревья и парники, долго рассказывала про каждый сорт овощей. Несмотря на то, что ей 77 лет, она продолжает каждый год сажать кабачки, картошку, тыкву, свеклу. Но сейчас работа на огороде дается с трудом. А до дома, по словам героев, руки вообще не доходят.

Новый насос для колодца - подарок компании «Максидом». Фото: Александр ГОЛИКОВ.

К лету накопилось много задач: прополоть грядки, окучить картофель, принести воды и прибраться в доме. Так, в субботнее утро команда «Комсомольской правды» приехала в садоводство, чтобы помочь нашим героям.

На участке нет водопровода, поэтому герои проекта вынуждены постоянно доставать воду из колодца.

- Огород приходится поливать несколько раз в неделю, а ведь еще нужно мыться, готовить, прибраться в доме, - загибает пальцы Анна Ивановна.

Чтобы нашим героям не приходилось каждый день носить тяжелые ведра с водой, официальный партнер проекта, сеть магазинов «Максидом», подарил семье Василенко дренажный насос, который подходит для работы с грязной водой.

После установки аппарата наша команда взялась за участок. И хотя Анна Ивановна уже посадила все, что требовалось, нужно было привести в порядок огород: избавиться от сорняков, удобрить землю, а также сделать небольшие тропинки между грядками. Каждый волонтер работал на своем «участке», а хозяйка дома координировала все активности и, если надо было, учила обращаться с инструментами. Чего-чего, а опыта у нее явно больше в этих вопросах! Спустя пару часов после старта неожиданно начался дождь, но «комсомольцы» зря времени не теряли: вся работа перенеслась под крышу - волонтеры помогали убираться в доме.

Герои проекта распаковывают подарки от «Магнита». Фото: Александр ГОЛИКОВ.

Ну а после всех трудов вместе с хозяевами сели пить чай. К слову, продукты мы привезли с собой. Каждый выезд в город нашим героям дается с трудом: своей машины у них нет, приходится садиться на электричку, нести в руках тяжелые пакеты с едой. Официальный партнер проекта «Родные люди», сеть магазинов «Магнит», предоставил семье Василенко большой продуктовый набор с самыми нужными товарами: консервами, крупами, кофе и сладкими угощениями.

- Мы привыкли со всеми проблемами справляться самостоятельно. Когда-то попросили помощи у соседей, но нам отказали, с тех пор неловко к кому-либо обращаться, - объясняет хозяин дома. - Поэтому мы так удивились, когда к нам действительно приехала «Комсомольская правда», да еще и с такими подарками!

Подарки от компании «Биотэк». Фото: Александр ГОЛИКОВ.

Несмотря на солидный возраст, Федор Иванович и Анна Ивановна продолжают вести активный образ жизни. Чтобы поддержать наших героев, компания «Биотэк» подарила им витаминно-минеральные комплексы, пищевые добавки и дезсредства. Продукция компании идеально подходит пожилым людям, так как разработана под особенности возрастного организма.

Команда «Комсомольской правды» управилась со всеми задачами только к концу дня. Несмотря на плохую погоду, мы успели сделать все, о чем нас попросили герои проекты: помогли с огородом и домашними делами, поработали в саду, принесли несколько больших бутылок питьевой воды, а также вручили подарки от партнеров проекта.

Фото: Александр ГОЛИКОВ.

Последний выезд проекта «Родные люди» состоится в конце июня. Если вы знаете жителей Ленобласти, которые могут стать героями нашего проекта, напишите об этом в комментариях или на почту редакции spb-info@phkp.ru. Следите за новостями проекта по нашему хештегу #Родныелюди_КП. Официальные партнеры проекта - компания «Максидом», сеть магазинов «Магнит», компания «Биотэк».

Диана ФЕДОРОВА