Яндекс усилил защиту от коронавируса в такси во время Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу набирает обороты. Санкт-Петербург — один из главных центров масштабного футбольного праздника, на который съезжаются тысячи болельщиков. Несмотря на то, что на стадион допускают только 50% зрителей, их все равно собирается немало — 34 тысячи человек. Еще на 15 тысяч человек рассчитана главная фан-зоне города на Конюшенной площади.

При таком количестве болельщиков неизменно повышается нагрузка на общественный транспорт города. Кроме того, во время турнира стабильно увеличивается количество поездок на такси. В этом году многие выбирают этот вид транспорта еще и для того, чтобы избежать скоплений людей. На фоне этого агрегатор Яндекс.Такси усилил меры безопасности для водителей и пользователей.

Сервис предоставил большую партию масок и антисептиков для водителей, а также дезинфекторы для обработки салонов такси и защитные комбинезоны, в которых специалисты проводят такую обработку. Именно те авто, которые перед выходом на линию прошли дезинфекцию, получают новые заказы в первую очередь. Это позволяет стимулировать регулярную обработку автомобилей и максимально обезопасить водителей и пассажиров такси от заражения коронавирусом.

Ранее сервис Яндекс.Такси продлил срок действия программы по поддержке заразившихся коронавирусом или оказавшихся на карантине водителей-партнеров. Теперь заболевшие таксисты могут обратиться за финансовой помощью до конца 2021 года.

Напомним, что на время Евро-2020 Санкт-Петербурге власти ввели усиленные меры безопасности. Так, все болельщики должны носить маски, а в фан-зонах нельзя будет купить еду. Также с 17 июня будет временно приостановлено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в объектах общественного питания, работа большинства ресторанных двориков, работа детских комнат в ресторанах и торговых центрах, а рестораны не смогут принимать гостей с двух часов ночи до шести утра.