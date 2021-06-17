ЗакС назначил новые выборы: за места в парламенте поборются «Новые люди»

Борьба за места в ЗакСе в этом году будет интересная, это вполне может привести к появлению совершенно новой депутатской фракции в Мариинском дворце.

«Новые люди – партия, появившаяся всего год назад. Она была основана президентом компании Faberlic Алексеем Нечаевым. Это объединение для тех, кто не смог найти «поддержку и понимание в старых партиях». Об этом с трибуны ЗакСа Петербурга заявила руководитель регионального отделения «Новых людей» Ксения Горячева. Выступление прозвучало в рамках часа непарламентских партий. Хотя именно на нем «Новые люди» заявили, что осенью намерены бороться за места в ЗакСе. Чтобы в следующем созыве полноправно предлагать собственные законопроекты.

При этом в партии не планируют выдвигать в качестве кандидатов вчерашних депутатов, как это делают «Единая Россия», эсеры, «Яблоко» или другие политические долгожители. Некоторые из действующих парламентариев уже успели несколько раз «перекраситься». Однако в рядах «Новых людей» действительно будут не примелькавшиеся лица. На свою сторону партия привлекает лидеров общественного мнения, городских активистов, ранее не занимавшихся политикой.

Много внимания в молодой партии уделяют и молодежной повестке. Как раз о ней в своем выступлении подробно рассказала Ксения Горячева. Так, «Новые люди» предлагают ввести налоговые льготы для работодателей, принимающих выпускников на первую работу по специальности. Также они хотят пролоббировать льготную ипотеку для молодых специалистов – вчерашних студентов городских вузов.

За год существования «Новые люди» смогли добиться большего, чем многие партии за десятилетия. На выборах в 2020 году представители «бирюзовых» получили мандаты сразу в четырех областных парламентах, а также в Томской городской Думе. Для партии, образовавшейся за несколько месяцев до тех выборов, — колоссальный успех.

В Петербурге, по словам Горячевой, количество активистов «Новых людей» перевалило за тысячу, что объективно больше, чем у многих «старых» партий. Так что в этом году нас ожидает интересная борьба за места в ЗакСе, которая вполне может привести к появлению совершенно новой депутатской фракции в Мариинском дворце.