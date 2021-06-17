Председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга: «В наших отелях безопаснее, чем дома»

Работу гостиниц, кафе и других предприятий контролируют Роспотребнадзор Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге обсудили работу гостиниц и ресторанов во время Чемпионата Европы по футболу Евро-2020. В Северной столице специально для спортивного праздника разработали стандарты безопасности, которые оценили во всем мире. Их соблюдение контролируют Роспотребнадзор, а также сами жители и гости города.

Безопасность – превыше всего

Председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев рассказал, что индустрия гостеприимства готовилась к Чемпионату Европы по футболу весь предыдущий год. Основная задача, которая стояла в условиях коронавирусной реальности, – придумать новые безопасные решения для туристической сферы.

- Вместе с петербургским Роспотребнадзором мы разработали антиковидные стандарты безопасности для работы гостиниц, экскурсионного блока и других сфер приема гостей. И самое главное, мы сделали так, чтобы это работало для наших туристов максимально незаметно. В наших отелях безопаснее, чем дома. Я считаю, что в нашем городе индустрия гостеприимства лучшая в стране. Здесь я имею ввиду уровень безопасности, комфорта и ценовую политику, - говорит Корнеев.

С 17 июня в Петербурге вновь усилены меры безопасности. Маски просят надевать даже на мероприятиях, проходящих на открытом воздухе. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Нужно сказать, разработанные в Петербурге стандарты оценили по всей России и за рубежом. Комитет по туризму представил их ВОЗ, Всемирной туристской организации и городам-организаторам Евро-2020.

Гражданский контроль

Заместитель директора «Центра развития и поддержки предпринимательства» Кирилл Поздняк рассказал, что для безопасности людей разработали стандарты работы предприятий и во время пандемии выдали 127 989 QR-кодов. Наличие этого кода подтверждает, что организация может работать и соблюдает все меры безопасности.

Но QR-код не панацея для предприятий. Каждый день в Петербурге проверяют работу компаний, и если какая-то из них не соблюдает антиковидные меры, то QR-код, который фактически разрешает работу, у недобросовестного предпринимателя забирают. Снова получить его можно, полностью устранив нарушения.

Поздняк подчеркнул, что для туристов QR-код - очень важный момент. Отсканировав код человек может понять, как его в этом конкретном месте будут защищать от ковида. А еще это своего рода электронная книга жалоб и предложений, форма гражданского контроля. Все отзывы видны и Роспотребнадзору, и компаниям.

В заключение официальный представитель Роспотребнадзора Екатерина Головкова подчеркнула, что Евро проходит с соблюдением максимальных стандартов безопасности. Но ведомство и власти города готовы к любому сценарию и держат руку на пульсе. Если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, то меры примут немедленно.