Петербуржцы стали больше тратить на обучение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Знания не только сила, но и деньги. Иногда большие. Например, год обучения в СПбГУ стоит 200 тыс. рублей — и это минимум. Не удивительно, что многие семьи абитуриентов берут кредиты на учебу. В 2020 году горожане оформили в три раза больше займов, чем в 2019. Средства нужны, конечно же, студентам — чаще всего возраст клиента от 17 до 25 лет.

И цифры только растут: с мая по июнь 2021 года уже выдано более 700 образовательных кредитов. Это в пять раз больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Виктор Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, не видит в этом ничего удивительного.

- Петербург — второй город в России по количеству студентов. И потребность в образовательных кредитах здесь была всегда. Теперь они стали гораздо доступнее, и мы видим, как существенно вырос реальный спрос, — рассказывает Виктор Алонсо. — Для Сбера расширять потенциал молодежи и в целом развивать человеческий капитал – важная социальная задача и часть ESG-стратегии. На протяжении многих лет мы работаем в этом направлении и поддерживаем госпрограммы с субсидированной ставкой, чтобы желающие получили высшее или дополнительное образование.

Тем более, что помогает и правительство. Если человек поступил в вуз с государственной лицензией, кредит можно взять без поручителей, страховки и залога. Ставка — всего 3%. А во время учебы можно спокойно готовиться к сессии и сдавать курсовые — выплачивать нужно только проценты. Сам кредит можно погасить в течение 15 лет после выпуска.