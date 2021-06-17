Петербуржцы жалуются на антигололедные реагенты, оставшиеся на дорогах после зимы

Горожане недовольны, как город убрали после зимы. Фото: Анна КРЮЧКОВА

Зима кончилась, а осадочек остался. В редакцию «Комсомолки» обратились сразу несколько петербуржцев с жалобами на уборку дорог. Многие улицы города на Неве так и остались в песке и реагентах, хотя прошло уже больше трех месяцев. В частности, особенно недовольны работой коммунальщиков в районе Озерков, на улице Крыленко в Невском районе, на Заставской улице в Московском. Такая же проблема в поселках Шушары, Детскосельский и Ленсоветовский.

Выборгский район

Житель МО Шувалово-Озерки Антон Кочетков рассказал «КП», что в округе очень грязно. Все в песке, после проезжающих машин пыль стоит столбом. По словам мужчины, даже нет смысла называть конкретные адреса, так как во всех дворах одинаково.

- Уборка не то, чтобы плохая - ее вообще нигде не было. Сворачиваешь с улицы во двор, а под ногами песочек скрипит. В конце мая еще как-то теплилась наивная надежда, что припозднились. Но, нет, жара, середина июня, а уборки дворов после зимы так и не было. Ну, ничего, совсем скоро, в конце ноября, должен снежок выпасть, тут прошлогодний песочек то и пригодится, - сетует местный житель.

Больше всего его расстраивает работа портала «Наш Санкт-Петербург»: коммунальщики проблему решают креативно и убирают только то место, которое было на фотографии к обращению.

Московский район

Возле дома № 33 на Заставской улице напротив фабрики «Скороход» лежат кучи песка и реагентов после зимы. Местные говорят, что если подойти поближе к Московским воротам, то там можно увидеть «вылизанную» Заставскую.

- Я живу в ЖК «Московские ворота». Во внутреннем дворе все чисто и красиво, здесь управляющая компания работает на совесть. С внешней стороны – ответственность города, и там вообще не ступала нога дворника. Вот у Московского проспекта, где проезжали участники ПМЭФа – красота. А чуть шаг в сторону – дыры в асфальте, песок и реагенты, - говорит Татьяна Иванова.

Невский район

Петербуржцы недовольны и уборкой на улице Крыленко. Особенно на участке между Октябрьской набережной и Дальневосточном проспекте. Там дороги не только в песке, но еще и в мусоре – банках, фантиках, бумажках, бутылках… А пешеходные дорожки вообще в грязи.

Видно, что коммунальщиков здесь давно не было. Фото: Анна КРЮЧКОВА

- Сколько мы писали и звонили в администрацию, оставляли жалобы на портале «Наш Санкт-Петербург» - все без толку. Говорят, что песок и грязь из-за водителей, которые неправильно паркуются на газонах. А они, мол, убираются каждый день. Если честно, за два года, что живу на Крыленко – не видела ни одного коммунальщика, - поделилась Анна Карпушина.

Также на уборку улиц после зимы жалуются жители пригородов – Шушар, Детскосельского, Ленсоветовского. Однако, по их словам, в поселках коммунальщики всегда работают хуже, чем в Петербурге или даже в соседнем Пушкине. Но мириться со статусом грязного гетто они не будут и постоянно пишут обращения во все инстанции. Пока безрезультатно.

Когда и как часто убирают улицы

В связи с жалобами горожан мы обратились в комитет по благоустройству, чтобы узнать, почему в этом году улицы Петербурга так плохо убирают. В пресс-службе ведомства нам рассказали, что зачистку автомобильных дорог от сезонных загрязнений уже произвели в апреле в рамках месячника по благоустройству Санкт-Петербурга. А качество работ проверяет «Центр комплексного благоустройства». В пресс-службе комитета по строительству пояснили, что если уборку сделали плохо, то денег за нее никто не получит.

- Работы по уборке дорог не прекращаются ни на минуту и проводятся в круглосуточном режиме. Только за неделю с 31 мая по 6 июня дорожные предприятия избавили городские территории от 1,2 тысяч кубометров мусора и 2,1 тысяч тонн смёта. На влажную уборку дорог ушло более 46 тысяч кубометров воды и 430 литров шампуня. В среднем чистить и мыть городские улицы днем выходило 545 единиц техники и более 930 работников ручного труда, ночью – около 500 машин и 220 дворников, - объяснили «КП» в комблаге.

В ведомстве отметили, что количество обращений по вопросам уборки дорог в дежурную службу комитета за май снизилось почти в три раза по сравнению с апрелем, и почти в четыре раза по сравнению с мартом. За первые десять дней июня зафиксировано двадцать обращений.

В комитете по благоустройству объяснили «КП», что убирают не весь Санкт-Петербург, а только дороги регионального значения (за исключением тех, которые содержат муниципалитеты), а также городские парки и скверы.

Обстановка на Крыленко. Фото: Анна КРЮЧКОВА

КУДА ЗВОНИТЬ

Комитет по благоустройству, дежурная служба - 314-6013

Все недовольства по уборке можно высказывать не только комблагу, но и местной администрации. Также подробный фотоотчет можно загрузить на портал «Наш Санкт-Петербург».