Парламент Петербурга назначил дату следующих выборов

Идею трехдневного голосования региональный парламент поддерживает. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

НЕ ПРЯТАТЬСЯ ЗА КОЛОННАМИ

Дату выборов в парламент Петербурга назначили в Мариинском дворце. Согласно принятому постановлению, выбирать седьмой созыв ЗакСа горожане будут в Единый день голосования, 19 сентября.

– Выборы должны быть честными и прозрачными, – отметил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров. – ЗакС Петербурга должен оставаться мощной точкой опоры для простых людей. По мере приближения к 19 сентября эмоции обязательно будут нарастать, но призываю вести себя так, чтобы потом не пришлось друг от друга за колоннами прятаться. Главное в любой ситуации оставаться человеком.

Выбирать седьмой созыв ЗакСа горожане будут в Единый день голосования. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутат Надежда Тихонова подчеркнула, что о том, как будет проходить избирательная кампания в условиях пандемии, надо подумать уже сейчас. А депутат Ирина Иванова напомнила высказывание Черчилля о том, что плохие люди приходят к власти потому, что хорошие не ходят на выборы.

В целом идею трехдневного голосования региональный парламент поддерживает. Но какова будет продолжительность голосования, решит Центризбирком.

ПАРК НА СМОЛЕНКЕ СПАСЕН

В битве за парк на Смоленке поставлена точка: депутаты направили в Смольный заявление на отмену части проекта планировки территории, где собирались построить внушительных размеров апарт-отель. Два сквера между улицей Кораблестроителей и Новосмоленской набережной южнее и севернее Смоленки уже включены в перечень ЗНОП, остается привести документацию исполнительной власти в соответствие с обновленным законом.

– Если возможность застройки территории уходит из плана планировки, то 99 процентов, что зеленую зону уже не застроят, – заверил депутат Сергей Никешин. – Оснований для отказа у Комитета по градостроительству нет. Если же во время внесения изменений в проект планировки начнется строительство, это будет поводом для судебного процесса.

Два сквера на Смоленке уже включены в перечень ЗНОП. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Депутат Константин Чебыкин предложил Мариинскому взять шефство над парком на Смоленке: расширить его за счет соседних участков, помочь с возведением набережной. Парламентарий Алексей Ковалев добавил, что в недрах КГА еще около 300 проектов планировки, требующих изменений. А его коллега Михаил Амосов обозначил горизонт работ: региональный норматив количества зеленых зон на новый жилой квартал в Петербурге пока отсутствует.

И О БЮДЖЕТЕ

Правительство в лице вице-губернатора Эдуарда Батанова отчиталось за исполнение бюджета Петербурга за 2020 год. Батанов отметил, что благодаря сбалансированной работе и поддержке наиболее пострадавших отраслей Петербург смог быстро адаптироваться к новой реальности.

– На борьбу с ковидом мы потратили в 2020 году 117 миллиардов рублей из разных источников. В этом году заложили большие ассигнования. Резервный фонд составил чуть больше 20 миллиардов, из которых осталось уже семь: остальное направлено на медицину. Планируем снять ограничение по затратам из фонда, иначе до октября денег не хватит. Мобилизуем все, – отметил Батанов.

На борьбу с ковидом потратили в 2020 году 117 миллиардов рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Четвертый пакет по поддержке бизнеса в условиях пандемии пока не планируется: как напомнил вице-губернатор, город уже вложил в предпринимательство 34 миллиарда рублей на 2020-2022 годы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Бюджет 2020 года:

1. доход – 670,7 млрд руб. (+7 млрд руб. к 2019 году):

54,1 млрд. руб. (рекорд за 15 лет) – помощь из федерального бюджета,

+9% – НФДЛ,

-7% – налог на прибыль,

-12% – неналоговые доходы;

2. расход – 710,3 млрд руб.:

200 млрд руб. – расходы на здравоохранение,

21 млрд руб. – три пакета поддержки бизнеса,

67,4 млрд руб. – адресно-инвестиционная программа,

26,5 млрд руб. – нацпроекты;

3. дефицит – 39,6 млрд руб.