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Общество18 июня 2021 1:00

В Петербурге прошла репетиция «Алых парусов»

На берегу Невы столпились сотни зачарованных жителей и гостей города
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге прошла первая репетиция праздника выпускников "Алые паруса".

В Петербурге прошла первая репетиция праздника выпускников "Алые паруса".

Фото: Анна КРЮЧКОВА

В Санкт-Петербурге прошла первая репетиция «Алых парусов». На событии присутствовал корреспондент «Комсомолки». За день до этого бриг пришвартовался у Петропавловской крепости, а сейчас проехал вдоль берега по Неве. Несмотря на отсутствие фейерверка и других деталей будущего праздника выпускников, на набережных толпились сотни жителей и гостей города.

Набережная стала центром притяжения сотен зрителей.

Набережная стала центром притяжения сотен зрителей.

Фото: Анна КРЮЧКОВА

К слову, из-за репетиции «Алых парусов» в ночь с 17 на 18 июня изменили график разводки Троицкого моста.

- Переправу развели в 23:00, а наведут ее в 04:50. Остальные мосты разводятся по графику, - чуть ранее сообщили в пресс-службе Смольного.

Без фейерверков, но тоже эффектно.

Без фейерверков, но тоже эффектно.

Фото: Анна КРЮЧКОВА

Напомним, в 2021 году праздник выпускников пройдет в очном формате, но с соблюдением мер безопасности по коронавирусу. К примеру, заполняемость концерта на Дворцовой площади «срезали» наполовину. Родителям школьников туда не попасть, только редким единицам из сопровождающих.

Зрители по традиции чаще фотографировали красоту, нежели любовались ею.

Зрители по традиции чаще фотографировали красоту, нежели любовались ею.

Фото: Анна КРЮЧКОВА

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