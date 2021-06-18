В Петербурге прошла репетиция «Алых парусов»

В Петербурге прошла первая репетиция праздника выпускников "Алые паруса". Фото: Анна КРЮЧКОВА

В Санкт-Петербурге прошла первая репетиция «Алых парусов». На событии присутствовал корреспондент «Комсомолки». За день до этого бриг пришвартовался у Петропавловской крепости, а сейчас проехал вдоль берега по Неве. Несмотря на отсутствие фейерверка и других деталей будущего праздника выпускников, на набережных толпились сотни жителей и гостей города.

Набережная стала центром притяжения сотен зрителей. Фото: Анна КРЮЧКОВА

К слову, из-за репетиции «Алых парусов» в ночь с 17 на 18 июня изменили график разводки Троицкого моста.

- Переправу развели в 23:00, а наведут ее в 04:50. Остальные мосты разводятся по графику, - чуть ранее сообщили в пресс-службе Смольного.

Без фейерверков, но тоже эффектно. Фото: Анна КРЮЧКОВА

Напомним, в 2021 году праздник выпускников пройдет в очном формате, но с соблюдением мер безопасности по коронавирусу. К примеру, заполняемость концерта на Дворцовой площади «срезали» наполовину. Родителям школьников туда не попасть, только редким единицам из сопровождающих.