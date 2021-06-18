Как правительство и бизнес превращают детские дома в школы жизни

В «Интерфаксе» прошла пресс-конференция с участием представителями бизнеса и комитета по социальному социальной политике Петербурга. Фото: Евгений Гурылев.

Пустой лист пугает. Еще страшнее, когда тебе на этом листе нужно начертить свой жизненный путь. На кого учиться? Кем работать? Сложно ответить на эти вопросы в одиночку, когда тебе 18 лет. Особенно, если рядом нет родителей. В Петербурге 9 396 сирот. Это дети, которые находятся под опекой, в приемных семьях или в интернатах. Это дети, которых нужно готовить к взрослой жизни.

Общество часто не готово принять «детдомовских», а воспитанникам интернатов влиться в социум. Единственный способ исправить ситуацию — изменить саму парадигму обучения. Именно этим и занимается Комитет по социальной политике Петербурга совместно с компанией «Газпром переработка».

Директор «Центра содействия семейному воспитанию №8» Оксана Шарапова и начальник службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром переработка» Юлия Митрофанова продемонстрировали поле развивающей бизнес-игры. Фото: Евгений Гурылев.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Сотрудничество началось в 2018 году - тогда стартовала программа «Мое успешное будущее». «Газпром переработка» помогла переоборудовать Центр содействия семейному воспитанию № 8. Из обычного интерната сделали дом, где дети учились жить самостоятельно. Сейчас к программе подключили еще и центр № 3.

- На первом этапе мы помогли обустроить жилье. Это был, скорее, технический момент, - рассказывает начальник службы по связям с общественностью и средствами массовой информации ООО «Газпром переработка» Юлия Митрофанова. - Увидели, как с ребятами работают психологи на практических семинарах. Помогают детям понять, что им интересно. Как воспитатели из нянечек превращаются в наставников и друзей. И поняли, что можем делать больше. Что не хотим просто приезжать раз в год и дарить подарки - это не работает. Нужно личное участие. Значимый взрослый в жизни любого ребёнка - это 80% успеха.

Но важно не только адаптировать человека, но и помочь ему сделать правильный выбор. Найти себя, трезво оценить свои таланты, дать возможность осознать и реализовать свои желания. А для этого нужно разжечь интерес внутри самого ребенка. Потому что мотивация — это не волшебная таблетка, которой может наградить воспитатель. Именно поэтому следующим этапом стала бизнес-игра.

Воспитанники детского дома рассказали о своих впечатлениях от проекта. Фото: Евгений Гурылев.

ТВОЙ ХОД

Коробка с карточками и игровым полем — на первый взгляд, обычная «настолка». Но именно она помогает воспитанникам ставить цель и строить план по ее достижению, адекватно рассчитывать свое время и силы. Есть и элемент случайности: неожиданные плохие и хорошие события. Чем-то похоже на «Монополию», только ставки выше, ведь вместо цветных бумажек можно заработать полезные навыки.

Вся наша жизнь — игра. И задача программы «Мое успешное будущее» — чтобы, выходя на сцену жизни, ребенок не растерялся. Чтобы к этому моменту у него уже были образование, профессия и трудовой опыт. По словам председателя комитета по социальной политике Петербурга Александра Ржаненкова, за последние 10 лет закрылось 10 детских домов — все больше мальчиков и девочек обретают семьи.

Да и сами интернаты становятся «стартовыми площадками», где детей готовят к встрече с современным миром. Но наивно думать, что в городе совсем не останется приютов. Зато можно надеяться на другое: что новые образовательные практики, которые готовят к реальной жизни, будут внедрены и в обычных школах.