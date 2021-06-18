Руководитель центра медпрофилактики Дмитрий Ченцов - об обязательной вакцинации в Санкт-Петербурге: «Процессы слабо поддаются контролю»

В Санкт-Петербурге пока не планируют вводить обязательную вакцинацию. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге с каждым днем становится все более и более напряженной и тревожной. Жители города ждут повторения «московского» и «ленинградского» сценариев - с жесткими ограничениями и обязательной вакцинацией. Насколько эти страхи оправданы — «Комсомольской правде» рассказал руководитель городского центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов.

ПРИНУДИЛОВКИ НЕ БУДЕТ... ПОКА ЧТО

Сразу о главном. По словам Ченцова, обязательной вакцинации в Санкт-Петербурге на сегодняшний день, 18 июня 2021 года, не планируется. Во-первых, Смольный вполне доволен результатами вчерашней встречи с бизнес-сообществом, на которой несколько крупнейших сетей заведений общепита пообещали добровольно привить от COVID-19 не менее 60 % сотрудников. Во-вторых, из-за московских событий в Петербурге отмечается стабильный рост желающих получить вакцину: люди здраво решили, что надо вакцинироваться добровольно, чтобы не доводить дело до «принудиловки». Как итог — плюс 15 % «спроса» за последние два дня. Хороший темп, держим его дальше.

Ситуация с коронавирусом в Петербурге далека от идеальной. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Конечно, нельзя забывать, что все эти процессы слабо поддаются контролю, - отмечает Дмитрий Ченцов. - И мы, к сожалению, не можем сказать, что у нас с заболеваемостью и вакцинацией будет завтра. Но пока этого вполне достаточно, чтобы не ставить на повестку дня вопрос об обязательной вакцинации.

Что касается ревакцинации (то есть, повторного введения вакцины тем, у кого нет или слишком мало антител — о том, что эта процедура «жизненно необходима», заявил мэр Москвы Сергей Собянин), то ее в Петербурге тоже не будет. По крайней мере пока.

- Надо понимать, что пока это только обсуждение без какой-либо конкретики, - объясняет Дмитрий Ченцов. - Начать работать в этом направлении мы можем только тогда, когда будут готовы и утверждены на уровне минздрава конкретные механизмы. Пока их нет — причем не только в Петербурге или в Москве, их в принципе не существует. Хотя технически для ревакцинации у нас все готово — есть достаточное количество препаратов, причем всех трех видов, развернуто огромное количество прививочных пунктов.

ВАКЦИНАЦИЯ В ФОРМАТЕ ИГРЫ

Увеличивать «прививочные мощности» и открывать дополнительные пункты вакцинации также пока не планируется — их в городе и без того более чем достаточно. Хотя, по информации «Комсомолки», Смольный рассматривает возможность ближе к июлю поставить два уличных шатра в местах массовых скоплений людей — одним из них, например, предположительно, станет Крестовский остров. Однако это будет зависеть от уровня заболеваемости: если он в ближайшие две-три недели резко пойдет вверх, от этой идеи придется отказаться.

Пока в Петербурге более чем достаточно прививочных пунктов - однако у Смольного есть планы поставить два уличных шатра в местах массового скопления людей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Наконец, последний, тоже всех волнующий вопрос: планируется ли как-то стимулировать народ на вакцинацию, как это делается в других регионах — например, разыгрывать билеты в цирк, как в Омской области, или продуктовые наборы, как в Иркутской? Ответ — нет. Именно так — не планируется.

- На наш взгляд, на взгляд врачебного сообщества, это очень странно и неправильно, когда людей пытаются привлечь к вакцинации не убеждением в том, что это может спасти им жизнь, а подарками и скидками, - констатирует Дмитрий Ченцов. - COVID-19 – вакцино-контролируемая инфекция, уберечься от нее можно, пройдя вакцинацию. Вот это должно быть доминирующим мотивом, а не желание что-то там за укол получить.

Тем не менее, по информации «Комсомолки», сейчас на проработке в Смольном находится глобальный медиапроект, в котором вакцинацию попытаются представить как своего рода большую коллективную игру, все участники которой будут вместе «строить» коллективный иммунитет Санкт-Петербурга. Основная цель проекта — наглядно показать, что вакцинировавшихся много, и каждый из них вносит свой вклад в общее дело, чтобы каждый чувствовал — он не один, и бояться или стесняться здесь нечего. Как именно это будет реализовано, пока не ясно, один из вариантов — создание специального портала, куда люди, получившие прививочный сертификат, смогут вносить свои данные. Каждый новый пользователь будет представлен в виде светящегося пикселя, а из этих пикселей в итоге должен сложиться силуэт Петропавловской крепости — символа петербургского коллективного иммунитета. Кроме того, рассматривается вариант с награждением некоторых участников проекта специальным мерчем. Что именно он будет собой представлять - станет известно позже.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Несмотря на напряженную ситуацию с эпидемией, в Санкт-Петербурге на данный момент не идет о создании «чистых зон» в ресторанах, как это начали в формате эксперимента делать в Москве. Об этом «Комсомолке» в пятницу, 18 июня, рассказал первый заместитель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

Точно так же в Петербурге пока не планируют создавать специальные чистые зоны в кафе и ресторанах. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Мы общались на эту тему с бизнес-сообществом еще месяц назад, - уточнил собеседник издания. - Бизнес к этой инициативе отнесся положительно и даже, если я не ошибаюсь, отдельные сети и заведения приступили к разработке проектов по созданию чистых зон, но пока на этом дело и кончилось — никто не смог придумать, как это эффективно реализовать и при этом не столкнуться с потерей клиентов. Если конкретные проекты все же появятся, мы, конечно, будем содействовать их реализации. Но важно понимать, что на данный момент это все происходит исключительно по доброй воле, без какого-либо принуждения сверху.

Сейчас Смольный возлагает очень большие надежды на соглашение о добровольной вакцинации, подписанное в четверг, 17 июня. Кроме того, в разработке находится система специальных QR-кодов, которые будут выдаваться заведениям, где привито больше 60 % сотрудников. Как поступать в теми ресторанами, кафе и другими предприятиями сферы услуг, кто эти коды не получит, власти еще не решили. Туда совершенно точно будут чаще наведываться с проверками, а в будущем, возможно, для них появится и своя система санкций — вплоть до крупных штрафов или временной приостановки деятельности.

- Надо понимать, что все меняется очень быстро, - подчеркнул Александр Ситов. - Эпидемия развивается непредсказуемо, и какую-либо информацию можно озвучивать, я думаю, даже не на конкретный день, а на конкретный час. На данный момент, к примеру, у нас нет никаких планов по ограничениям в правах непривитых посетителей кафе и ресторанов — но никто не может поручиться, что эти планы не появятся завтра.

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