"Ужасное равнодушие": Пассажиры автобуса проигнорировали девушку, упавшую в обморок в Петербурге

Петербурженка упала без сознания в автобусе Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге девушке стало плохо в автобусе и она упала в обморок. Однако пассажиры, ехавшие вместе с ней, даже не пошевелились, чтобы помочь несчастной, а один из парней и вовсе подскочил и убежал в дальний угол салона. Видео инцидента, опубликованное в социальной сети 18 июня 2021 года, очень сильно возмутило петербуржцев.

- В одном из петербургских автобусов пассажирка потеряла сознание и упала на пол. Посмотрите на реакцию пассажиров. Они даже не попытались помочь. А когда дверь автобуса открылась, люди просто выбежали из салона, - отметили пользователи сети.

- Ужасное равнодушие. Это самый страшный грех, - возмутились пользователи соцсетей.

Некоторые комментаторы отметили, что в салоне ехали в основном только пожилые женщины, которые вряд ли могли бы поднять девушку. Другие предположили, что люди могли испугаться коронавируса.

- Я думаю, они просто побоялись подходить. Все сейчас боятся вируса…. Вот и бездействовали.

В итоге водитель автобуса позвонил в скорую помощи и несчастную госпитализировали. По предварительным данным, в результате падения девушка сломала нос и два ребра.

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