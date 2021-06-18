Открыта регистрация в летнюю цифровую школу SberUDigitalSummer. Фото: freepik.com.

Цифровые навыки становятся жизненно необходимыми в современном мире. У Сбера на сегодняшний день более 50 совместных образовательных программ в вузах. Имея огромный опыт в этой сфере, компания делится им с преподавателями всех учебных заведений страны.

Второй год подряд Сбер проводит летнюю цифровую школу. С 1 июля по 31 августа

преподаватели вузов ИТ-направлений смогут бесплатно повысить свою квалификацию по четырем программам: DataScience, DataEngineering, JavaDevelopment и CyberSecurity.

Преподавать в летней цифровой школе будут специалисты Сбера и СберУниверситета. По итогам обучения участники получат удостоверение о повышении квалификации.

Опыт SberUDigitalSummer 2020 года показал, что существует большой интерес к подготовке по ИТ-направлениям. На 600 мест было подано 3224 заявки, и было принято решение увеличить количество мест до 755. Курс прошли преподаватели из 265 российских вузов от Калининграда до Камчатки, а также школ, колледжей и зарубежных университетов. В свою очередь выпускники школы обучили новым навыкам более 25 000 своих студентов разных специальностей: от ИТ и математиков до медиков, металлургов, аграриев, биохимиков и педагогов.

В этом году количество мест в он-лайн школе увеличено до 900. Для участия в отборе необходимо заполнить заявку на сайте до 28 июня.