Музыка памяти зазвучит над Ладогой

Телемарафон телеканала «Санкт-Петербург» «Петербург помнит» начнется 21 июня.

22 июня Россия и страны бывшего Советского Союза вспоминают страшное утро 1941 года, когда в четыре часа мирную жизнь прервала и пронзила война. В 2021-м исполняется 80 лет со дня вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз.

Телемарафон телеканала «Санкт-Петербург» «Петербург помнит» начнется 21 июня. На протяжении всего Большого вечернего эфира телезрителей ждут прямые включения с мест подготовки памятных мероприятий. Обозреватели телеканала и гости вспомнят испытания, выпавшие на долю наших соотечественников в военные годы, и обсудят значение этих событий. Продолжится эфир тематическим кинопоказом (документальные фильмы «1941-й. Накануне», «Моя блокада») и праздничным концертом в Ледовом дворце «Подвигу твоему, Ленинград, посвящается».

22 июня в 03.55 телеканал «Санкт-Петербург» начнет прямую трансляцию с берега Ладожского озера, где в это время состоится траурный митинг. Затем в рамках проекта «Петербург помнит» в музее «Дорога жизни» пройдет церемония возложения венков к памятнику «Героям Ладоги». У часовни во имя всех погибших отслужат литию по жертвам блокады и Великой Отечественной войны. Повтор церемонии в эфире в 15.30.

Кульминацией утренних памятных мероприятий на Ладоге станет уникальный концерт симфонического оркестра Ленинградской области - совместный музыкальный проект телеканала «Санкт-Петербург» и маэстро Михаила Голикова. Специально выстроенная сцена на берегу озера, десятки софитов, высококачественный звук - все это было подготовлено организаторами, чтобы спустя 80 лет после рокового момента в истории нашей страны на рассвете над водной гладью Ладоги прозвучала торжественная музыка, которая даст возможность прочувствовать и осмыслить глубину трагедии, пережитую нашей землей. Повтор концерта запланирован на 23.00.

Далее в эфире телеканала - включения с Пискаревского мемориального кладбища, где петербуржцы возложат цветы к памятникам героям.

Тематический телемарафон продолжит в 18.45 ежегодная памятная акция «Музыка войны и Победы». В исполнении симфонического оркестра Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России, художественного руководителя «Петербург-концерта» Сергея Стадлера прозвучит музыка, воспевающая славу русского воинства, героизм, стойкость и мужество защитников Родины. Телеканал «Санкт-Петербург» проведет онлайн-трансляцию этого мероприятия, которая будет также доступна на сайте topspb.tv и в социальных сетях.

В 17.30 в эфире начнется концерт-реквием «Если б не было войны», который пройдет в рамках проекта «Вахта памяти», с участием эстрадно-симфонического оркестра культурного центра ГУВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Со сцены, установленной в парке имени 300-летия Санкт-Петербурга, прозвучат песни о войне и победе. В заключение концерта зрителей ждет встреча с группой «Любэ».

Трансляция телеканала, для организации которой будет задействована современнейшая передвижная телевизионная станция (ПТС «Нева»), благодаря картинке в формате HD позволит передать эпичность события в достоверном ландшафте, в выразительных деталях происходящего.