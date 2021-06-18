Группа «Мумий Тролль» отправится в международный тур и выпустит первую коллекцию концертных NFT-токенов

"Мумий Тролль" приедет в Петербург. Фото: предоставлено "КП" организаторами шоу.

20 июня в Петербурге на площадке «Севкабель» состоится долгожданный концерт «Мумий Тролль», который открывает серию пост-пандемийных концертов группы. Международное турне охватит 8 городов и закончится в марте 2022 года в Лондоне. Сенсацией тура станет выход коллекции из 12 уникальных NFT-токенов в сотрудничестве с ведущей международной биржей и блокчейн-экосистемой Binance, которая 24 июня запускает собственный NFT-маркетплейс. 8 токенов будут носить статус «Platinum», 4 - статус «Legendary». Токены будут содержать в себе оригинальный цифровой видеоконтент, а «легендарные» - еще и 3-D скины самого Ильи Лагутенко и виртуальные костюмы, которые можно будет использовать в метавселенных.

Каждый из платиновых токенов будет выпущен непосредственно в момент концерта, он будет посвящен конкретной песне из последнего альбома «Мумий Тролль» «После зла», городу, где проходит концерт, и будет включать в себя фрагмент этого концерта. Старт аукциону дадут последние секунды песни, которой посвящен токен. Релиз трех из четырех легендарных токенов состоится одновременно в течение заключительного концерта тура в Лондоне 8 марта 2022 года. Выход четвертого из легендарных токенов компания MozartBit – блокчейн-партнеры «Мумий Тролля» - решила и в самом деле превратить в легенду, отправив токен на анонимный криптокошелек, а пароль публично уничтожив.

- Чтобы восстановить доступ к этому утерянному токену, нужно будет пройти своего рода квест – собрать 12 кодовых слов от кошелька, которые будут спрятаны внутри восьми первых, платиновых токенов, - рассказывает Василий Алексеев, CEO компании MozartBit - NFT-исскуство – это создание легенды в цифровой вселенной. Это игра с бесконечными возможностями!

Каждый токен будет выпущен в единственном экземпляре. Токены будут выставлены на маркетплейсе Binance NFT в формате аукциона после 2 июля 2021 года.

Не секрет, что современное искусство переживает NFT-бум. Возможность монетизировать свое творчество благодаря блокчейн-технологиям открывают для себя и художники, и музыканты, и спортсмены. Так, нашумевшими прецедентами стала продажа рисунков певицы Граймс за 5,8 миллионов долларов и сожжение оригинала картины Бэнкси после релиза ее NFT-воплощения. У некоторых отечественных музыкантов уже есть опыт продажи NFT-токенов - речь идет, в первую очередь, о современных реперах и перфоманс-коллективах. Из отечественных музыкальных звезд «Мумий Тролль» - первые, кто дерзнул дебютировать в криптосфере.

- Я всегда завороженно взирал на метавселенные, особенно в онлайн-пространстве, ведь мой музыкальный проект «Мумий Тролль» во многом изначально базировался на схожих принципах, - говорит Илья Лагутенко, - И хотя мой криптокошелек до сих пор до обидного худ, я давно уверовал в то, что разрешить многие насущные проблемы монетизации разных видов творчества, в том числе и музыкального, помогло бы какое-то из решений криптономики. За годы своей деятельности помимо всем известных десятков песен в рамках релизов и туров нам удалось создать и много цифровых визуальных полотен, которые ждали своего часа остаться с нашими слушателями и зрителями после их выхода в свет. К новому релизу «После Зла» мы также решили подойти ответственно, и постарались с помощью MozartBit найти органичное решение по своим первым шагам в NFT- искусстве.

По мнению компании MozartBit, «Мумий Тролль» из всех российских групп более всего располагает к NFT-опыту. Группа без возраста и вне времени, чьи фанаты есть по всему миру, во всех поколениях и всех пространствах – в том числе и цифровых.

СПРАВКА: Токенами называются записи в блокчейн-цепочках, которые используются при обороте криптовалют. NFT-токены (non-fungible token, невзаимозаменяемые токены) — это своего рода уникальные цифровые монеты, которые с помощью технологии блокчейна безотрывно привязываются к объекту цифрового искусства и могут быть проданы автором произведения на аукционе и перепроданы, как и любой предмет искусства. NFT продаются и покупаются за криптовалюту. NFT-токены не являются объектом искусства сами по себе. Скорее, это цифровой сертификат подлинности или цифровой автограф создателя. NFT не является новой формой творчества, это новая форма монетизации творчества в цифровой реальности.