Бывшая жена Аршавина объяснила, почему опубликовала прощальный пост в Инстаграме

Проблемы со здоровьем и бывшим мужем довели Алису Казьмину до отчаяния. Фото: СОЦСЕТИ

Бывшая жена Андрея Аршавина опубликовала новый пост в Инстаграме, в котором объяснила, почему предыдущий оказался прощальным. В нем она просила прощения у родных и говорила, что устала бороться, в том числе с болезнью и тем, что ее выселяет из дома свекровь.

- Я очень в тяжелом состоянии здоровья и мои дети отправляются на улицу <...> Я, с недолеченными ногами, с абсолютной деформацией носа, скул, челюсти, нуждающаяся в оперативном вмешательстве, не в состоянии бороться против такого. Так решили папа и бабушка (Андрей Аршавин и его мать - Прим.ред), - написала Казьмина в Инстаграме. - Мне искренне нужна их поддержка и помощь. Вместо этого они, не дав мне сделать вдох, добивают меня и детей <...> Сейчас валится комом на меня мой недуг. Со всех сторон. Поэтому я и попрощалась. И попросила прощения у моих подписчиков, которые очень поддерживали.

Также бывшая супруга игрока «Зенита» показала документы о том, что почти месяц лежала в больнице с язвой желудка и осложнениями, а также поблагодарила врачей, спасших ей жизнь и профессору, делавшему операцию по устранению последствий некроза носа.

- Я действительно разрушаюсь на глазах и жизнь уходит из меня. Я это вижу и ощущаю - написала бывшая жена Аршавина.

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