Партия «Новые люди» помогла организовать экологический забег в Сестрорецке

Мероприятие прошло при поддержке партии «Новые люди». Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Более 1000 человек приняли участие в пляжном забеге – «Балтийском трейле «Белые ночи» по берегу Финского залива в Сестрорецке. Мероприятие прошло при поддержке партии «Новые люди».

Старт забегу был дан на закате. Участники могли выбрать одну из трех дистанций – 5, 10 или 21 км. Состоялся и развлекательный «пижамный» забег на 1 км. Среди спортсменов-любителей были представители 34 регионов России.

Участники могли выбрать одну из трех дистанций – 5, 10 или 21 км. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В этом году мероприятие объединили с экологической акцией в поддержку балтийских нерп, которые находятся на грани вымирания. Как отмечают представители «Фонда друзей балтийской нерпы», забег – это первое масштабное мероприятие, посвященное проблемам ластоногих.

- Участники не только приняли участие в забеге вдоль красивого залива, но и принесли пользу природе. Часть средств, полученных с продажи слотов, будут перечислены «Фонду друзей балтийской нерпы». Деньги пойдут на реабилитацию животных. К проведению мероприятия подключилась партия «Новые люди», поэтому нам удалось сделать его таким масштабным и ярким, - рассказал организатор забега Дмитрий Павлов.

Организатор забега Дмитрий Павлов. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Партия «Новые люди» активно поддерживает спортивные и экологические проекты в Петербурге. Так, в начале июня при поддержке партии прошел детский турнир «Новые люди CUP». В нем участвовали воспитанники школьных футбольных секций. Ребята не только смогли посоревноваться, но и встретились с профессиональными спортсменами. Кроме того, «Новые люди» подключились к реализации экопроекта по очистке реки Новой.