Под Петербургом случайные прохожие спасли мужчину от похищения

Драка и попытка похитить человека закончились в отделении полиции. Фото: Артем КИЛЬКИН

Разборка питерская с элементами похищения всполошила город Мурино под Петербургом накануне вечером, 19 июня. Прохожие заметили, как группа мужчин пытается запихнуть в черный внедорожник «Ниссан» человека. Неравнодушный народ бросился на помощь.

– Парня силой затаскивали в машину со словами, что все пальцы ему сейчас отрубят, – рассказывают в соцсетях участники спасательной операции. – В причинах конфликта похитители путались. Сначала говорили, что муж с женой не могут поделить ребенка. Потом заявили, что мужчина педофил, который пытался совратить чужого ребенка.

Очевидцы похищения вызвали полицию. На том конце провода сказали дождаться правоохранителей на месте. В ожидании людей в форме спасители не давали компании уйти, несмотря на оскорбления и угрозы, и пытались разнять участников конфликта (при этом одному из неравнодушных досталось по лицу). Любопытно, что первыми на помощь жертве похищения пришли курьеры службы доставки: они буквально «спасли парня, а иначе кто знает, чем бы все закончилось».

– Наконец, приехала полиция, выслушали данную компанию (свидетелей, в том числе пострадавших, не опрашивали), – сообщают очевидцы. – Затем погрузили всех в машину и увезли.

В отделении оказались трое. Как выяснилось, потасовка завязалась между бывшим и нынешним ухажером одной из жительниц Мурина (сейчас женщина переживает развод с первым из мужчин, которого и пытались запихнуть в машину). Заводить дело по итогам визита в полицию не стали: участники драки разошлись без претензий друг к другу.

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