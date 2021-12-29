Сотрудники соцслужбы Петербурга спасли мужчину от смерти в коммуналке / Фото: «ЦОСО»

В одной из петербургских коммуналок, в ужасных условиях находился Василий (имя изменено), перенесший тяжелое заболевание. После выписки из больницы, где врачи сделали, что было возможно, амбулаторной медицинской помощи он не получал поскольку остался без единого документа. Забила тревогу пожилая соседка, слезно обратившаяся к социальным участковым в Центр организации социального обслуживания («ЦОСО») за помощью, ведь мужчине грозила улица за неуплату аренды за жилье, а его здоровье становилось только хуже.

Болезнь прогрессировала на глазах

Зрелище было и вправду не для слабонервных, как и запах в комнате. В центре всего бардака - Василий, мужчина лет сорока. Ни говорить, ни ходить не мог, только слезы стояли в потухших глазах. Сжалилась пожилая соседка, кормила, но мыть или убирать за ним сил уже не хватало - здоровье и собственный возраст подводили. Хозяин комнаты вот-вот грозился вынести лежачего инвалида на улицу, там и встречать свою смерть, ведь кому нужны чужие проблемы.

Мужчина - лежачий инвалид, после тяжелого инсульта, ухаживать за собой не мог, - рассказала Светлана Обуховская, начальник бюро Адмиралтейского района. - Вот как бывает…Живет себе человек, ходит на работу, возвращается каждый день домой в съемное жилье. Общается с друзьями, помогает соседям. Одним словом, живет, как и все мы в нашем городе.

Василию нужна была профессиональная медицинская помощь / Фото: «ЦОСО»

Но вот к человеку приходит беда. Тяжелая болезнь. Она лишает подвижности, работы и средств к существованию. Друзья исчезают, из комнаты просят съехать. Наши специалисты пытались позвонить арендодателю комнаты, попросить пойти навстречу, учитывая ситуацию, но он даже разговаривать не стал. Пришлось оперативно подключать все ведомства и организации, медлить было нельзя - иначе пострадавшего ждала улица уже завтра.

Беспечность, нежелание думать о завтрашнем дне и своем здоровье всегда оборачиваются против нас. У Василия нет документов. Ни одного. Без документов человека нет, попросту не существует такого гражданина. Тем более если много лет назад он приехал из другого региона. На восстановление основного пакета документов уходит много времени, а пострадавший почти не говорит из-за болезни, что значительно усложняет задачу. Удалось узнать, что мужчине около 40 лет, раньше работал прорабом на стройке, даже друзья были. После инсульта оказалось, что он стал никому не нужен, такие вот друзья.

Помощь пришла

Но мир не без добрых людей. Соседка сообщила в службу социальных участковых, организованную на базе Центра организации социального обслуживания, и специалисты взялись за работу. Во-первых, вышли на дом к человеку для оценки его состояния и признания нуждающимся в социальной помощи, во-вторых взяли на социальное сопровождение и определили ряд ведомств и организаций, которые необходимо привлечь к решению данной ситуации.

Сотрудники службы социальных участковых стараются помочь всем, кто оказался в трудном положении / Фото: «ЦОСО»

Трудная задача, - продолжает Светлана Обуховская. - Нашими специалистами были направлены многочисленные межведомственные запросы. В решении вопросов жизнеобеспечения помог Комплексный центр социального обслуживания, оказал помощь, предоставив продуктовый набор, общественные организации привезли средства личной гигиены. В вопросах жизнеустройства подключился «Центр учета лиц БОМЖ», который начал заниматься поиском родственников и восстановлением документов. Только после этого появится возможность оформить Василию группу инвалидности и программу долгосрочного социального обслуживания. Центр организации социального обслуживания - главное связующее звено инвалида с различными службами. Общими усилиями, собрав необходимые сведения, человека, оказавшегося в таком бедственном состоянии, поместили в больницу.

До финала его жизнеустройства долгая дорога. Но социальные участковые, совместно со специалистами больницы, специалистами Центра учета лиц бомж ищут выход из сложившейся ситуации и не сдаются.

История эта еще не закончена, а столько всего общим трудом уже сделано. Сам Василий благодарен, ведь ему спасли жизнь, не оставив встречать смерть на улице. Улыбаться не может - мышцы лица частично парализованы, но глаза светятся от счастья!

Сотрудники службы социальных участковых стараются помочь всем, кто оказался в трудном положении и не знает, как самостоятельно получить помощь от государства. И этого мужчину не бросят, пока полностью не завершат это дело - своих подопечных, как сами говорят, не бросают.

О работе Центра организации социального обслуживания

Структура «Центра организации социального обслуживания» Санкт-Петербурга довольна большая, 17 районных бюро находятся во всех районах города, куда любой человек может обратиться бесплатно, написать заявление о признании нуждающимся в социальной помощи или сообщить информацию о родственнике или соседе. Причины обращения бывают разными: пожилой человек утратил возможность обслуживать себя самостоятельно и ему нужна помощь на дому или в стационаре; необходимость получения социальной реабилитации для инвалидов разного возраста; насилие в семье или помощь бездомному.

Не можете прийти - звоните, кол-центр работает по телефону 8 (812) 576-05-76. Сотрудники всегда на связи и готовы проконсультировать, ответить всем, помочь в решении проблемы.

В преддверии Нового года хочется пожелать всем, кто оказался в беде, своевременной помощи, а герою сегодняшней истории - скорейшего восстановления и определения дальнейшей судьбы.