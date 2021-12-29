Уралсиб запустил новую премиальную карту Mir Supreme. Фото: freepik. com.

Уралсиб, совместно с платежной системой «Мир», представляет новую премиальную карту Mir Supreme, выпускаемую в составе пакетов услуг банка Premium Light и Premium.

Карта объединяет в себе предложения пакета услуг от Банка Уралсиб и привилегии платежной системы «Мир».

Помимо доступа ко всем финансовым и нефинансовым сервисам в составе пакетов услуг Premium Light/ Premium, карта Mir Supreme позволяет клиентам использовать средства еще эффективнее благодаря программе лояльности Банка Уралсиб Бонус (кешбэк до 3%) и преимуществам от платежной системы «Мир» – участие в программе привилегий за покупки у партнеров и повышенный кешбэк на самые популярные категории.

При оплате картой Mir Supreme клиенты получат от платежной системы «Мир»:

- 10% кешбэка на покупки в супермаркетах, оплату в кафе и ресторанах, при заказе такси;

- до 30% кешбэка по специальным предложениям от партнёров.

Подробнее ознакомиться со специальными предложениями для держателей премиальной карты Mir Supreme можно на сайте.

Для того, чтобы стать участником программы лояльности платежной системы «Мир», необходимо зарегистрироваться на сайте и привязать в личном кабинете карту Mir Supreme.