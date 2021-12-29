Слесарь-сантехник, шагнувший в реку кипятка ради спасения людей: «Жена ругает за этот поступок»

Слесарь спас пассажиров троллейбуса Фото: Анна МОТОВИЛОВА

8 декабря в Петербурге произошла очередная коммунальная авария. В Выборгском районе лопнула труба, и реки кипятка разлились по улицам Есенина и Луначарского. Единственным пострадавшим оказался слесарь-сантехник диспетчерской службы Николай Филь - он кинулся спасать людей и обварил себе ноги. В среду, 29 декабря, мужчину наградили в Жилищном комитете. «КП-Петербург» пообщалась с народным героем.

«ОЩУЩЕНИЯ, КАК БУДТО ПОСЛЕ БАНИ ПРЫГАЕШЬ В СНЕГ»

Спокойный сдержанный мужчина в белой кофте поверх синей рубашки. Он приехал на церемонию заранее, в ожидании сел у входа. Понять, что это тот самый сантехник, легко: на нем большая рабочая обувь. Под ней бинты - ноги еще не зажили до конца. На вопрос, найдется ли пара минут на разговор после награждения, отвечает, что можно. Только не дольше: надо успеть на перевязку.

Слесарем мужчина работает уже 20 лет Фото: СОЦСЕТИ

Николай из Алтайского края, в Петербург переехал 20 лет назад и сразу устроился в аварийную службу. Мужчина вспоминает: в ночь прорыва он с коллегами приехал на место аварии, чтобы оградить его сигнальной лентой. Вокруг стоял пар, видимость почти нулевая, меньше метра. Сквозь свет фар Николай увидел, что пассажиры троллейбуса, затормозившего на остановке рядом, начинают выходить на улицу, не понимая, что шагают в реку кипятка. Тогда он побежал к ним по горячей воде, чтобы остановить и направить в другую сторону.

- На улице было холодно, около 20 градусов мороза. Вокруг пар. Ощущения, как будто после бани в снег прыгаешь. Поэтому я только минут через десять понял, что обварил ноги, - рассказывает Николай. - Когда почувствовал сильную боль - попросил о помощи. Меня увезли на скорой в госпиталь МЧС.

Николая могли бы защитить сапоги, но он был в обычных ботинках. Просто не подумал об этом заранее. По его словам, такой масштабной аварии рабочие не ожидали и оказались к ней не готовы.

«ДОЧКА ТЕПЕРЬ НЕ ОТХОДИТ НИ НА ШАГ»

В госпитале МЧС у сантехника-героя диагностировали ожог обеих ног второй степени и повреждение голеностопных суставов. Вкололи обезболивающее, обработали, перевязали и отправили домой. Посещать поликлинику - раз в два дня.

Но ноги - это еще половина дела. Чуть ли не сложнее, чем шагнуть в кипяток, оказалось успокоить разволновавшихся родственников.

По словам слесаря, жена пришла ужас, узнав о случившемся Фото: Анна МОТОВИЛОВА

- Супруга у меня в первую ночь очень сердилась, все спрашивала: «Куда ты полез, зачем тебе это надо?» - поделился мужчина. - Переживает. Но такая у меня работа. Шестилетняя дочка вообще ни на шаг не отходит: заботится, старается помочь. Родителям я на следующий день позвонил, успокоил. Говорю: "Если по телевизору что-то увидите, не волнуйтесь, со мной все хорошо".

Героический поступок Николая не остался без внимания: ему выплатили компенсацию за травму (ее размер наш собеседник предпочел не разглашать), а еще вручили денежную премию, благодарность и сувениры на память.

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