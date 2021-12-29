Надзор за туристами и «конструктор путешествий»: Как будут спасать индустрию гостеприимства в Петербурге

6 миллионов туристов из других городов и стран посетили Петербурга в 2021 году. Фото: Артем КИЛЬКИН

6 миллионов туристов из других городов и стран посетили Петербурга в 2021 году и оставили здесь 234 миллиарда рублей. Цифры внушительные, но этого все равно мало - на восстановление отрасли до уровня хотя бы «допандемийного» 2019 года уйдет не меньше трех лет. Об этом журналистам в среду, 29 декабря, рассказал председатель городского Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

По словам чиновника, больше всего пострадал детский и весь организованный туризм. Коронавирус поставил крест на школьных поездках, массовых развлечениях и экскурсионных группах.

- Это самый нестандартный период в истории индустрии, - признался Сергей Корнеев. - Пандемия стала для нее шоком. В экономике Петербурга индустрия гостеприимства занимает значительное место. В нее вовлечены не только гостиницы и хостелы, но и музеи, рестораны, кафе. Перед нами стояла цель сохранить хоть что-то - инфраструктуру, кадры.

Как отмечает Сергей Корнеев, спасти индустрию может взаимное признание вакцин от коронавируса - российских на Западе и наоборот.

Несмотря на все тяготы, специалисты по туризму не сдаются, они придумывают новые способы привлечь людей в Северную столицу. А еще сохранить имидж, мечту о поездке в Петербург.

Петербург восстанавливается быстрее других городов России и быстрее многих в мире. Фото: Олег ЗОЛОТО

Так, комитет вместе с бизнес-сообществом разработал новые маршруты «Серебряного ожерелья». Они включают в себя русский север, Балтику, регионы Арктики - и все пути туда пролегают через Петербург. С этой же целью запустили совместный с Москвой проект «Два города - миллион впечатлений».

Еще одна «точка роста» - новый национальный проект «Туризм. Индустрия гостеприимства». Именно в нашем городе опробуют технологию цифровизации в этой сфере. О поведении каждого туриста соберут подробную статистику: на чем приехал, где был, сколько денег потратил. Потом на ее основе Смольный поймет, какие направления туризма в городе самые сильные, над какими стоит еще поработать, и как сделать так, чтобы каждый мог найти в городе на Неве развлечения и отдых на свой вкус. А в обозримом будущем заработает еще и созданный вместе с Росстатом и федеральным порталом Russia Travel интерактивный гид-конструктор путешествий.

- Петербург восстанавливается быстрее других городов России и быстрее многих в мире, - заверил журналистов вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин. - На следующий год уже запланированы десятки международных событий, и мы, конечно, будем принимать в них участие.