Какие станции метро будут закрыты на Новый год 2022 в Санкт-Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Власти Северной столицы приняли решение продлить работу общественного транспорта в новогоднюю ночь. Большинство станций будут открыты до 1 часа ночи, а развозить поезда пассажиров будут до 2 часов ночи. Однако не все станции будут работать. Рассказываем, какие станции метро будут закрыты на Новый год 2022 в Санкт-Петербурге.

Так, для входа и выхода 31 декабря и в саму новогоднюю ночь будут закрыты вестибюль 1 станции «Технологический институт», вестибюль 2 станции «Площадь Александра Невского», вестибюль станции «Достоевская» и станция «Зенит».

В 22 часов 31 декабря закроются на вход вестибюль 2 станции «Ленинский проспект», вестибюль 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюль 2 станции «Площадь Ленина», вестибюль 1 станции «Московская», вестибюль 1 станции «Дунайская», вестибюль 2 станции «Проспект Славы».

Вестибюль 2 станции «Невский проспект» будет закрыт для входа в 23-00 часа. А вестибюль 1 станции «Девяткино» будет закрыт в 00-00 часов.

Напомним, что общественный транспорт будет курсировать так, чтобы забрать последних пассажиров от станций метро.

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